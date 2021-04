Ferrol inicia la divulgación de la candidatura de la ciudad a Patrimonio Mundial entre los escolares

El Ayuntamiento de Ferrol inició esta misma semana el plan para divulgar la candidatura ‘Ferrol, Puerto de la Ilustración’ a Patrimonio Mundial entre los escolares de los institutos de la ciudad, una iniciativa que pretende dar a conocer la propuesta ferrolana entre la gente joven a través de actividades específicas y de una presentación que explica aspectos como el funcionamiento de la Unesco y de otras entidades que trabajan por la conservación del patrimonio, los pasos que incluye todo el proceso de la declaración y un exhaustivo repaso por todos los elementos de la ciudad recogidos en los cinco paquetes que conforman la propuesta: el puerto natural, los arsenales tanto militar como civil, las defensas costeras y la zona de la ciudad.









Los primeros centros en acoger el programa fueron el IES Catabois y Concepción Arenal, el pasado miércoles, y el Montojo y el Sofía Casanova. En los próximos días se desarrollará en el resto de centros participantes: Leixa, Compañía de María y Cristo Rey. Aún podrían anotarse otros tres institutos, que deberán comunicarlo de forma inmediata en la concejalía de Patrimonio Histórico.









La concejal del área, Eva Martínez Montero, apuntó que “estamos muy satisfechos por la buena acogida que está teniendo el programa entre los escolares, que muestran interés y formulan sus inquietudes a los responsables de impartir la formación”. En este punto añadió que “lo que pretendemos es acabar con el desconocimiento sobre nuestra candidatura que observamos entre la población”.









CONGRESO EN EL JOFRE EL 22 DE ABRIL









La iniciativa forma parte del paquete de medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento, a través

de las concejalía de Patrimonio Histórico y de Turismo y Promoción Económica, esta última a cargo de María Teresa Deus, con el fin de divulgar la candidatura de la ciudad en el que también se incluye el Congreso ‘Ferrol. Destino Patrimonio Mundial’ que se celebrará el 22 de abril en el Teatro Jofre.





Reunirá a expertos en patrimonio mundial con el fin de “sumar esfuerzos en el camino de dar a conocer nuestra propuesta entre la ciudadanía, ahondar en el estado actual del expediente, abordar las potencialidades de la ciudad y conocer experiencias de otras ciudades, como Córdoba, que ya cuenta con dicho título”, apuntó la concejal de Patrimonio Histórico, Eva Martínez Montero.













Ambas iniciativas forman parte del proyecto MMIAH ( Maritime, Military and Industrial Heritage of the Atlantic Area Coast), liderado por Ferrol e integrado por otros ocho socios: Cádiz, Ílhavo (Portugal),

Plymouth y Liverpool (Inglaterra), Caen y La Rochelle (Francia), y los de Limerick y Cork (Irlanda) con el fin común de recuperar y poner en valor el patrimonio marítimo, militar e industrial de la zona costera del Atlántico.