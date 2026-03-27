Ferrol inaugura su Festa do Marisco con la vista puesta en el buen tiempo y una oferta adaptada a la escasez en la ría

Ferrol se prepara para una nueva edición de su Festa do Marisco, que celebra su cuarta entrega coincidiendo con la Semana Santa. La carpa, ubicada en el puerto de Curuxeiras, ha sido inaugurada este viernes con el objetivo de dinamizar el turismo y poner en valor el producto local. La Cofradía de Pescadores de Ferrol, organizadora del evento, espera que el buen tiempo ayude a superar las cifras de asistencia de la edición anterior, marcada por la lluvia.

Una oferta gastronómica adaptada a la escasez

El patrón mayor de la cofradía, Gustavo Chacartegui, ha explicado que la oferta se ha diseñado teniendo en cuenta la delicada situación del marisco en las rías. Según ha afirmado, "la situación del marisco en general, en todas las rías, es la peor de su historia". A pesar de ello, el pósito ha garantizado la presencia de producto local gracias al acopio realizado durante el último mes.

Cartel de la IV Festa do Marisco de Ferrol

Los asistentes podrán degustar almeja de la ría, aunque a un precio que se espera elevado, además de navajas, ostra plana y algo de percebe. La ausencia de vieira y zamburiña se suplirá con volandeiras de Cambados y mejillón gallego. La oferta se completa con pulpo, empanadas y platos populares como el arroz marinero de los domingos.

Optimismo y una completa agenda de actividades

A pesar de las dificultades, la organización es optimista de cara a esta edición. "Todo apunta a que esta creemos que va a ser la mejor de todas", ha asegurado Chacartegui, confiando en que el buen tiempo será un factor clave. El optimismo se apoya en el recuerdo del primer año, que tuvo un gran éxito gracias al clima favorable.

Además de la gastronomía, la fiesta cuenta con un amplio programa de actividades. Este primer fin de semana estará protagonizado por el festival Cantos de Taberna. A partir del lunes habrá show cookings por las mañanas, mientras que las tardes contarán con exhibiciones de baile, un simulacro de rescate aéreo el miércoles y actuaciones musicales más tranquilas el Jueves y Viernes Santo.

Horarios y servicio

La carpa abrirá para comidas (de 13:00 a 16:00) y cenas (de 20:00 a 23:00). Como excepción, el viernes inaugural solo se servirán cenas y el último domingo, el de Resurrección, solo comidas. El patrón mayor ha garantizado que habrá flexibilidad horaria si hay demanda, concluyendo que "la gente no se va a quedar sin comer".