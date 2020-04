Ferrol destinará 2 millones euros a ayudas a autónomos, pymes y trabajadores

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, anunció que el Ayuntamiento pretende "emplear buena parte del remanente de Tesorería", unos 2 millones de euros, para crear "una línea de subvenciones destinada a autónomos, pymes y trabajadores" ante la crisis del Covid-19.

Así lo señaló tras presidir una junta de portavoces, en la que avanzó a la oposición medidas de "ayuda a las personas más afectadas". Igualmente, destacó que habrá nuevas iniciativas "de carácter social".

El regidor consideró que hay "una buena disposición" entre los "diferentes partidos políticos" para que los proyectos sean aprobados "por consenso".

De este modo, se comprometió a "presentar en la próxima reunión con los portavoces, que se celebrará este miércoles, 8 de abril, una propuesta en firme del gobierno local que incluya diferentes aportaciones de los grupos". Por lo pronto, valoró que la partida de 2 millones de euros "serviría para una primera convocatoria" de ayudas a profesionales.

Mato matizó que ese procedimiento tendrá "una tramitación lo más sencilla y rápida posible" y estimó que se reservarían otros 700.000 euros "para las emergencias sociales que el Ayuntamiento ya está atendiendo".

"Las previsiones apuntan a que se puedan incrementar a lo largo de los próximos meses", remarcó el ejecutivo municipal. Al respecto, indicó que pretende que las "medidas iniciales para la reactivación económica de la ciudad cuenten más adelante con una segunda convocatoria".

En este caso, el consistorio observó que se implementaría "cuando el presupuesto municipal lo permita". El alcalde ferrolano, del mismo modo, solicitó a los ediles de la oposición que analicen "entre todos las posibilidades para llegar a un acuerdo" y afirmó que la "propuesta a corto plazo incluirá la concesión de cuantías fijas a las personas físicas y jurídicas cuya actividad se viese afectada por el cierre de establecimientos". Finalmente, también se "podrían establecer importes por cada trabajador".

POSICION DEL GRUPO MAYORITARIO

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP, José Manuel Rey Varela, recordó, a través de un comunicado que “hace 10 días se celebró otra junta de portavoces en la que presentamos medidas y el gobierno local se comprometió a enviar una propuesta definitiva antes del pleno, para el que todavía no ha concretado fecha”.

Durante este tiempo “hemos contrastado estas propuestas con entidades del ámbito social, con el sector del comercio y con empresarios para mejorarlas y concretarlas en un plan”.

Rey Varela mostró, una vez más, su lealtad institucional al ejecutivo local y a cuantas medidas de urgencia adopte ante el estado de alarma, pero insistió en la necesidad de poner en marcha cuanto antes- transcurridos más de 20 días del estado de alarma- “medidas para paliar la grave situación que están atravesando muchos vecinos en estos momentos, entre ellos autónomos y empresas que han tenido que realizar ERTEs”.

Una vez conocida una segunda prórroga del estado de alarma “debemos ofrecer medidas para las personas más vulnerables, para los autónomos y pequeños empresarios”, insistió.

De ahí la presentación del Plan reactiva Ferrol, “un plan pensado para ayudar a los ferrolanos con medidas de ámbito social y para la promoción económica y el empleo”, reveló.

Aseguró que “nuestra obligación como administración más cercana al ciudadano es garantizar la cobertura de los servicios más básicos y dado que el estado de alarma ha paralizado también toda actividad comercial e industrial velar por el mantenimiento de los puestos de trabajo”

“Deseamos que, en la junta de portavoces, que se celebrará el miércoles, podamos concretar el importe de las medidas y el día para la celebración del pleno para la aprobación de las mismas”, manifestó Rey Varela, al tiempo que insistió en que “nada volverá a ser igual, debemos actuar con rapidez y cada uno desde sus responsabilidades”.

El líder popular reveló que el Plan rectiva Ferrol contempla medidas en el ámbito social como convenios con entidades sociales, de personas con discapacidad y de igualdad para cubrir necesidades básicas.

También el refuerzo del servicio “Se non podes imos nós” con asociaciones de vecinos de la zona urbana y del rural, blindar redes cooperativas y de voluntariado y reforzar la colaboración con colegios profesionales.

Además de la suspensión del copago del servicio de ayuda en el hogar, el refuerzo de la teleasistencia y aumentar el personal de los Servicios Sociales. “Debemos ofrecer ayudas para gastos de alquiler e hipoteca y suspender el cobro del alquiler en las viviendas municipales de Recimil durante los meses que dure el estado de alarma”.

En cuanto a las medidas de promoción económica y empleo- pensadas para que nadie tenga que cerrar- “proponemos ayudas directas a autónomos y a pequeñas y medianas empresas afectadas por el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, ayudas para este colectivo afectado por ERTEs para completar el sueldo de los trabajadores, la suspensión mientras dure el estado de alarma a autónomos y a empresas afectadas por ERTEs de la Ordenanza del agua, saneamiento, limpieza y tratamiento de residuos y la suspensión también de la Ordenanza de terrazas, venta ambulante y mercados”.

Además, “hemos solicitado, en consonancia con el resto de portavoces municipales, la suspensión del cobro de todas las tasas municipales mientras dure el estado de alarma”.

SUSPENSIÓN DE TASAS Y TRIBUTOS

Por su parte, el BNG ha reclamado que Ayuntamiento de Ferrol acometa "la suspensión efectiva de todas las tasas y tributos" municipales y ha aludido de forma prioritaria a las de recogida de residuos y agua y depuración.

En un comunicado, la formación nacionalista ha instado a que la Empresa Mixta de Aguas de Ferrol "cese en la emisión de los recibos que están llegando a las casas". Así, ha pedido que comunique que esas cantidades dejan "de tener efecto".

Al mismo tiempo, ha solicitado "una comunicación municipal en la que se informe de la entrada en vigor de esta suspensión" y que la población "no tiene que hacer efectivos estos pagos". Por otro lado, ha estimado que las "ayudas que pretende implementar" el consistorio se "circunscriben a actividades de carácter económico" y deben "complementarse con ayudas de carácter social". "En nuestra ciudad se han desarrollado muchos ERTEs, se han producido muchos despidos", ha resaltado.

Para el BNG, "muchas actividades no pueden funcionar y no tienen un mínimo ingreso; esto implica que a nivel social existe una precariedad respecto de una parte sustancial de los vecinos de esta ciudad que no se está teniendo en cuenta". A su juicio, "están sufriendo no solo una disminución en sus ingresos habituales, sino también una pérdida absoluta de esos recursos". Por ello, ha asegurado que una "parte sustancial de las ayudas municipales tiene que ser capaz de paliar esta situación".

Finalmente, el grupo político ha opinado que la "política económica de esta ciudad tiene que cambiar de manera radical" y ha reiterado que el "presupuesto que no entró en vigor para este año debe ser reformulado en criterios de expansión económica". "Estamos en una ciudad con un nivel de endeudamiento que no llega ni al 20 %", ha remachado. En esta línea, también ha exigido que a las "empresas que actualmente dependen del Ayuntamiento" se les impida desarrollar ERTEs o despidos.