Ferrol despide en un acto institucional a los integrantes de la actual corporación municipal

En el salón de recepciones del Ayuntamiento de Ferrol se ha celebrado en el mediodía de este miércoles un acto institucional que ha servido para poner fin al presente mandato y que ha contado con los 25 concejales que han finalizado esta legislatura.

Además, para muchos significa también el dejar el cargo público que han venido desarrollado a lo largo de los cuatro años o durante parte de ellos.

Es el caso de los populares Fernanda Losada, Susana Martínez, Verónica Casal o José Pedrouzo, el socialista Bruno Díaz, así como Saínza Ruíz, Luís Victoria y Álvaro Montes de Ferrol en Común, Ana Rodríguez Masafret de Ciudadanos y las no adscritas Esther Leira, Rosa Méndez y María Fernández Lemos.

El alcalde en funciones, Jorge Suárez (FeC), ha asegurado que sentía “mucha satisfacción por haber tenido el orgullo de haber representado la ciudad de Ferrol durante cuatro años, a nivel personal y sobre los compañeros de corporación durante este tiempo no tengo que decir ninguna palabra mala de ellos”, reiterando que el mandato que le ha tocado liderar ha sido “duro, difícil, convulso, pero a pesar de todo la sensación es positiva por los logros alcanzados, abriéndose un nuevo ciclo”.

Suárez también ha reseñado que el suyo es también “un gobierno muy mejorable, como cualquier gobierno, ya que nunca se llega al 100% de la satisfacción, pero ahora cerramos este libro e iniciamos la segunda parte de la saga Suárez.”

NUEVO MANDATO

A preguntas de los medios de comunicación sobre lo que aguarda del nuevo mandato que está a punto de comenzar, Suárez ha reseñado que “aguardo que deamos una respuesta acorde a lo que nos ha demandado la ciudadanía, con una victoria de la izquierda no muy holgada, pero si suficiente para tener la mayoría de un nuevo mandato”.

Suárez ha asegurado que desde el grupo de Ferrol en Común, a través de sus tres concejales, “vamos a aportar trabajo, generosidad y lealtad, y aguardamos que el mandato trascurra con normalidad, en donde este mes va a existir mucha incertidumbre por la discreción que nos vemos obligados a mantener, pero estoy seguro que el final del cuento va a ser feliz”, ha manifestado en tono irónico.

Con respecto a las negociaciones con el PSOE de Ángel Mato para la creación de un gobierno de coalición, Suárez ha trasladado que “yo no soy el encargado de llevar adelante estas negociaciones”, en donde también ha manifestado que a lo largo de los próximos días se continuará “con las negociaciones, ya que es un trabajo constante, sobre todo para llegar a puntos de acuerdo en lo programático, ya que tenemos que tener claro que esto es un proyecto no de un mes, sino que de cuatro años, y en aquellos puntos en los que no estemos de acuerdo tratar de no hacer tanto ruido y rebumbio como en otras ocasiones”.