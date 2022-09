El PP de Ferrol denuncia “la falta de transparencia” del gobierno de Mato

El portavoz adjunto del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ferrol, Javier Díaz, acusó de “falta de transparencia” al gobierno de Ángel Mato, asegurando que mantiene “una actitud indolente y obstruccionista”. “El gobierno de Mato incumple la celebración de comisiones informativas, solo han convocado el 50% de las comisiones desde el inicio de su mandato”, aseguró el popular.

El PP de Ferrol asegura que “se limita nuestro trabajo de fiscalización poniendo obstáculos de forma continua e intencionada para acceder a información y revisar expedientes, además de dejar sin contestar decenas de preguntas”.

Este grupo municipal ha detallado que en el año 2019 no se celebraron un 50% de las comisiones informativas, en el 2020 un 43%, en el 2021 un 52%, “el mismo porcentaje en lo que va de año”.

En el 2022 las áreas que más incumplen la celebración de comisiones son Cultura con un 72% de comisiones no celebradas, seguida de Hacienda (71%), Bienestar (57%) y Participación Ciudadana (54 %). “Los datos reflejan fielmente el oscurantismo del gobierno de Mato, que no tiene en cuenta a los concejales de la oposición y lo que es más grave dejan de lado a los ferrolanos ya que no tienen participación en la vida municipal”.