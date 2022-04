El PP de Ferrol critica que el pliego del mantenimiento eléctrico es “un copia y pega” del actual

El portavoz adjunto del Grupo Popular ferrolano Alejandro Padilla lamentó que el alcalde Ángel Mato y su gobierno estén tratando de vender de nuevo cortinas de humo para ocultar "su nefasta gestión".

“El ferrolano está pagando la incapacidad de un gobierno desbordado, en minoría, sin capacidad de gestión y que trabaja a golpe de improvisación, lo único que hace es empeorar los servicios municipales y esto ocasiona que se degrade la calidad del servicio y empeore la imagen de la ciudad” afirmó Padilla.

Consideran que hay demasiados servicios sin contrato en la actualidad como los de limpieza viaria y recogida de basura y el de parques y jardines, entre otros. Ahora que el gobierno está intentando regularizar el servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de las dependencias, iluminación pública y semafórica del Concello de Ferrol: “Lamentamos que Mato haya tardado tres años en sacar a licitación un pliego que es “un copia y pega” del pliego de hace cinco años, y no va a suponer mejora alguna para los intereses de Ferrol”, afirman los populares.

"No puede ser que este servicio haya estado sin contrato tres años, no pudiéndose realizar mantenimiento ni inversiones, con el consiguiente deterioro en la calidad del servicio y el nuevo pliego no recoja una mayor inversión para poder mejorarlo. Este pliego es pan para hoy y hambre para mañana, es un parche de cara a la campaña personal de Mato y no soluciona las necesidades que tiene este servicio”, recordó el PP en rueda de prensa.

Además, consideran que incumple la moción plenaria aprobada por la corporación en octubre del 2021 relativa a mejorar el servicio municipal de mantenimiento eléctrico, ya que muchas de las necesidades que hay en la actualidad se mantendrán con la entrada en vigor de este pliego: va a seguir sin aumentar el personal, sin nueva maquinaria y con las mismas carencias que existen a día de hoy.

Recriminan la actitud del alcalde y de su gobierno que intentan vender como novedosas acciones y medidas que ya están recogidas en el pliego de hace cinco años. “Es el gobierno de la mentira y de la publicidad, pero los datos muestran cuál es la verdadera realidad, un servicio que no mejora y que intentan vender como nuevo tratando de engañarnos”, advirtió el portavoz adjunto.

COPIA Y PEGA DEL PLIEGO

Por su parte, el concejal José Tomé se centró en algunos de los apartados del pliego que no suponen una novedad, para desmontar las declaraciones del gobierno. Así en cuanto al tema del personal el pliego actual recoge que constará de un ingeniero, un encargado y un administrativo, personal que ya existe en la actualidad. Y el personal operativo dice que de ocho pasa a 12, cuando en la actualidad ya son 12, lo único que incorpora es la sustitución en periodo vacacional y de absentismo de los 12 operarios, no así del personal indirecto (ingeniero, encargado y administrativo).

En relación a los medios materiales, detalla un camión grúa, dos camiones con cesta, vehículos ligeros, grupos electrógenos y una plataforma elevadora de brazo articulado de 20m, medios que ya hay en la actualidad, “ni una sola mejora en cuanto a este tipo de medios”.

Y en lo referente a los servicios de guardia, a los trabajos nocturnos y a todas las fiestas de Ferrol (carnavales, Pepitas, Semana Santa, fiestas de verano y de navidad) ya están incorporados también en el pliego antiguo, al igual que las llamadas gratuitas por parte de los ciudadanos para notificar averías. “Ni hacen nuevas inversiones, ni incorporan nuevos medios materiales y el personal es el mismo, es el resumen de este pliego que Mato nos vende como nuevo y al final no mejora absolutamente nada, es otra cortina de humo más de este gobierno” afirmó.

Además, en un momento en el que precio de la luz está desorbitado, el Concello de Ferrol tendría que estar adoptando medidas para que este servicio no se vea más deteriorado de lo que está actualmente. El PP sigue esperando una contestación por parte del gobierno sobre cuánto ha supuesto el coste de la luz a las arcas municipales, "pero como siempre en su línea obstruccionista y oscurantista no tenemos respuesta", lamentó el concejal José Tomé.





