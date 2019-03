Ferrol se convierte este jueves y viernes en foro de discusión sobre Internet y ciencia

El Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Universitario de Ferrol acoge este jueves y viernes, 14 y 15 de marzo, en horario de mañana y tarde, las XXIV Jornadas de filosofía y metodología actual de la ciencia, que este año se desarrollan bajo el título 'Internet y ciencia: Análisis desde la complejidad estructural y dinámica'.

La inauguración oficial se ha desarrollado desde las 9,45 horas, y ha corrido a cargo del rector de la Universidade da Coruña (UDC), Julio Abalde, acompañado por la decana de la Facultad de Humanidades y Documentación, Manuela del Pilar Santos, y el coordinador de la jornadas y profesor Wenceslao J. González.

Precisamente, este último, que es también el máximo responsable del comité científico, ha destacado que "Internet tiene tres vertientes, como son la tecnológica, la dimensión social y la científica, siendo esta última la que posibilita las otras dos, y que la componen la llamada ciencia de la web, la denominada ciencia de las redes y la llamada específica de Internet". Y ha destacado que "es esta faceta la menos conocida, la que atrae nuestra atención este año".

Wenceslao J. González también ha trasladado que gracias a estas jornadas "Ferrol esté en el mapa internacional de la filosofía, la ciencia y la tecnología y que a su vez los libros lleguen a 70 países", en alusión a las publicaciones de jornadas pasadas".

PONENTES

Entre los ponentes principales que se desplazan a Ferrol para participar en estas jornadas se incluye James A. Hendler, director del Institute for Data Exploration and Applicatións y Tetherless World Professor of Computer, que llega desde Nueva York (EE.UU.). Es uno de los propulsores de la web semántica y autor de 350 trabajos científicos, entre libros, artículos y trabajos técnicos, y que pronunciará una conferencia bajo el título "El futuro de la web".

Hasta el Campus de Ferrol también se ha desplazado Yan Luo, de la Universidad de Massachusetss Lowell, y que ofrecerá una ponencia bajo el título 'Diseñando un Internet de máquinas y humanos para el futuro'.

Ya en la tarde de este jueves, Ole Hanseth, proveniente de la Universidad de Oslo, ofrecerá una conferencia en donde abordará 'La complejidad dinámica en la construcción de Internet'.

La primera de las jornadas se cerrará con una mesa redonda, bajo el título 'Tendencia y nuevas posibilidades en la relación entre Ciencia e Internet: Papel de la complejidad', en la que participará los tres conferenciantes y dos de los tres que serán protagonistas al día siguiente.

ÚLTIMA JORNADA

El viernes, 15 de marzo, Thanassi Tiropanis, de la Universidad de Southampton, ofrecerá la conferncia 'Observatorios de datos: Datos descentralizados e investigación interdesciplinar', además de Enrique Alonso, de la Universidad Autónoma de Madrid, en una conferencia desarrollada al amparo de "Plusvalía digital. El trabajo de la Era de la Información".

En la tarde, habrá una sesiones de comunicaciones, además de Ruth Towse, de la Universidad Bournemouth, abordará '¿Necesitamos un nuevo enfoque económico para la Economía creativa en la Era digital?'.