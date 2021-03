El PP de Ferrol considera que el contrato de mantenimiento de viales es un copia pega del mandato anterior

El concejal del Grupo Popular, Alejandro Padilla, criticó que tras casi dos años sin contrato en el servicio de mantenimiento de viales el gobierno de Mato anuncie como siempre a la prensa, antes que a los grupos de la corporación, que saca a concurso este servicio. Con este anuncio se demuestra la incompetencia e inoperancia de Ángel Mato que ha tenido dos años a la ciudad sin mantenimiento de viales. “Es una nueva decepción de Ángel Mato sobre la gestión de la ciudad, inexistente más allá de ir tirando y a ver si pasan los cuatro años” aseguró.

Creen los populares que este anuncio demuestra la falta de diálogo: “El Grupo Popular presentó en octubre del 2019 un plan para el mantenimiento de viales y espacios públicos con una inversión de tres millones de euros al año, frente a los 900.000 euros al año que propone el actual contrato”.

Opinan desde el grupo mayoritario de la oposición que "el grado de deterioro de la ciudad es tan grande que la inversión de 900.000 euros al año no servirá para cubrir todas las actuaciones necesarias", advirtió el popular que achacó la baja inversión a la falta de presupuestos por cuarto año consecutivo. El Partido Popular declara que "Ferrol no se merece un gobierno minoritario y desbordado que necesita casi dos años para hacer un copia y pega de unos pliegos del 2017 y que, supuestamente, tardará seis meses más en adjudicarlo a pesar de ser un servicio fundamental dado el mal estado en el que se encuentra la ciudad".

Padilla Rodríguez recordó que durante el mandato popular se puso en marcha un servicio de atención telefónica para que los vecinos pudieran informar de los baches para ser reparados, un servicio que se mantuvo en el mandato pasado y que ahora el gobierno vende como novedad. “Esto es una muestra más de la política de maquillaje del gobierno de Mato”, dijo el concejal popular.

Por su parte, el concejal José Tomé lamentó la falta de transparencia de este gobierno. “Nos hemos cansado de preguntar por los pliegos para conocer el importe, la duración… y así poder presentar mejoras que redunden en beneficio de los ferrolanos y la poca información la tenemos por los medios, este es el respeto institucional”.

El popular advirtió, además, que el gobierno que no especifica dónde se realizarán las actuaciones de mantenimiento. “Una vez más el rural es el gran olvidado, a pesar de precisar una inversión importante, los vecinos del rural también pagan impuestos y no se merecen ser ignorados”. Además afirmó que en estos momentos el Concello de Ferrol solo cuenta con la cuadrilla municipal que no puede hacerse cargo de la reparación de la gran cantidad de baches que hay mientras no entra en vigor el nuevo contrato, previsto para el último trimestre de este año.