Ferrol en Común pregunta sobre la legalidad de suministrar mascarillas a los trabajadores de Navantia

El grupo municipal de Ferrol en Común ha preguntado en Comisión Municipal sobre la legalidad de suministrar por parte del gobierno municipal, EPI' s a los trabajadores de Navantia.

Consideran que la pandemia de la COVID-19 está atacando duramente a amplios sectores del vecindario y que muchas personas que malvivían con empleos precarios de la economía sumergida, que tuvieron que cerrar sus empresas o fueron despedidos, "quedaron sin recursos para la más elemental subsistencia". Creen que las normas de alejamiento social, cierres de servicios no esenciales y usos de mascarillas suponen un sobresfuerzo importante para la población, no solo físico, si no también económico.

" El precio de una máscara de uso recomendado de 4 horas ronda los 60 céntimos. Una FFP2 en una farmacia 1€. Son unos 30 € al mes que para muchas familias con ingresos vinculados al RISGA u otros subsidios no pasan de quinientos euros, una parte importante de sus ingresos", destacan desde Ferrol en Común.

Es por ello que no comparten la decisión de adquirir 2.000 mascarillas a través de un contrato menor que supone una inversión de 7.240 euros, en concepto de apoyo del Ayuntamiento al plantel de Navantia.

Desde Ferrol en Común consideran "inaceptable que la administración local, que debe atender a las necesidades más próximas del vecindario suministre los EPIs que cualquier empresa, en cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debe cumplir cómo deber, y más una empresa que está despreciando nuestra comarca con un vacío de carga de trabajo que está generando un desempleo en forma de sangría de puestos de trabajo en la industria auxiliar, con una situación de pérdida demográfica y índice de riesgo de exclusión inasumibles para quien pretende gobernar con equidad y justicia social".

Ferrol en Común también exige una explicación sobre el precio unitario de cada mascarilla y en relación con el precio de mercado; pide que se explique cómo pretende hacerse ese reparto. Consideran que "se van a anteponer intereses publicitarios y electoralistas a cuestiones tan delicadas como el empleo, la salud, la seguridad y el bienestar".

FeC ha demandado en la Comisión de Hacienda de este martes una explicación al respeto, un informe de la intervención municipal sobre la legalidad de este contrato y su revocación o redirección a los sectores más vulnerables y necesitados, remitiéndonos el gobierno a recopilación necesaria de la información para atender a nuestra solicitud.