Ferrol en Común demanda una reforma fiscal para los colectivos más vulnerables

Este martes tuvo lugar la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Empleo y Recursos Humanos a la que se llevó, como único punto de la orden del día, la modificación de la ordenanza fiscal general y de las ordenanzas reguladoras del impuesto sobre bienes inmuebles, sobre actividades económicas y de la tasa por ocupación por mesas y sillas con finalidad lucrativa del dominio público, para el próximo ejercicio 2021.

La modificación de estas ordenanzas ya se venían reclamando por parte de todos los grupos municipales desde el principio del mandato, pero Ferrol en Común se muestra sorprendido con la propuestas del gobierno local en la comisión, ya que consideran que no es muna modificación en « stricto sensu» si no la entrega total a la Xunta de Galicia a través del convenio “ Doing Business” que todas las grandes ciudades gallegas rechazan, incluido el actual presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero.

La posibilidad de los Ayuntamientos para modificar sus ordenanzas fiscales y regular las bonificaciones que allí se contemplen a favor del vecindario, ya vienen recogidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ( TRLRFL), por lo que se permite hasta un 95% de bonificación de la cuota íntegra del impuesto correspondiente a aquellos sujetos que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo. Esta declaración de interés o utilidad municipal corresponde al Pleno de la Corporación y es una herramienta que habilita a cada Ayuntamiento a decidir que actividades, empresas, pymes o pequeños negocios pueden acogerse la esta bonificación.

Critica el grupo municipal de Ferrol en Común que con esta adhesión al Convenio “ Doing Business” creado por la Xunta de Galicia, elimina la capacidad de decisión del Pleno y otorga todo el poder a la Xunta de Galicia, siendo la administración autonómica la que marcaría los criterios para la obtención de estos beneficios fiscales, por los que se favorece a las grandes empresas en lugar de los pequeños negocios.

Por lo tanto, consideran que están ante el sometimiento que el propio Partido Socialista del Ayuntamiento de Ferrol rechazó ante la Xunta de Galicia en su día.

Desde Ferrol en Común consideran que la propuesta que el gobierno de Angel Mato llevó a la Comisión, únicamente favorece a los que tienen más ingresos, aumentando su riqueza, frente a los pequeños negocios que son los que están sufriendo directamente las consecuencias de la COVID-19, sin ver ningún cambio en su actividad económica, mientras los incentivos que se proponen desde el Ayuntamiento son totalmente insuficientes.

Ferrol en Común afirma que no apoyará estas modificaciones de presupuestos a través de la firma del Convenio “ Doing Business” con la que se entrega la autonomía local en tema de tributos a la Xunta de Galicia. Esperan que el gobierno local rectifique y leve a cabo una modificación que preserve la autonomía financieira del ayuntamiento e incida en una reforma de las ordenanzas con progresividad para favorecer a los más vulnerables, y no a las políticas liberales de liberar de impuestos a las empresas en lugar de incentivar los círculos de economía próxima y circular, como sería propio de un gobierno progresista.

Por otro lado, Ferrol en Común se muestra a favor de la modificación de la ordenanza número 19, relativa a la tasa por ocupación por mesas y sillas con finalidad lucrativa del dominio público, donde apoyarán eximir de un gravamen a sectores que están sufriendo directamente las consecuencias del confinamiento.