Ferrol aprueba en Junta de Gobierno la recuperación patrimonial y la eficiencia energética del Teatro Jofre

La Junta de Gobierno local de Ferrol ha dado luz verde este lunes a tres paquetes de actuación que abarcan desde la conservación del patrimonio etnográfico hasta el apoyo al tejido asociativo deportivo, pasando por la modernización de infraestructuras culturales. El montante total de las iniciativas aprobadas asciende a 489.796,50 euros.

El gobierno que preside Rey Varela (PP) ha aprobado el proyecto para la rehabilitación integral del lavadero de Esmelle, ubicado en el lugar de Chá Mariña. Con un presupuesto de 54.605,35 euros y un plazo de ejecución de tres meses, la intervención busca recuperar un elemento clave del patrimonio popular gallego cuya construcción data de 1960 y que en la actualidad presenta un grave deterioro estructural.

El alcalde destacó que con esta obra se da respuesta a una demanda vecinal que llevaba sin actualizarse desde 2021. "Los lavaderos son el reflejo fiel de la historia y la tradición de Galicia, al igual que los cruceiros o los hórreos", afirmó el regidor.

Los trabajos contemplan la demolición completa de la estructura actual de hormigón y madera en mal estado para ser sustituida por una nueva cubierta a dos aguas sustentada sobre pilares y vigas de madera de castaño tratado. Asimismo, se procederá a la limpieza del vaso de cantería y del canal de entrada de agua.

TEATRO JOFRE

En el apartado cultural, la Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto básico y de ejecución para la mejora de la iluminación exterior del Teatro Jofre.

La actuación, que contará con un presupuesto de 20.191,15 euros financiados íntegramente por la Diputación de A Coruña, se ejecutará en un plazo estimado de dos meses. El objetivo es reemplazar el actual sistema ornamental, ineficiente y sin capacidad de regulación cromática, por luminarias LED.

Esta nueva instalación permitirá variar tanto la intensidad como el color de la luz, posibilitando la iluminación dinámica de la fachada para adaptarse a diferentes conmemoraciones y eventos, además de ampliar la zona iluminada a la totalidad del frente del histórico edificio.

Finalmente, en materia deportiva, el gobierno municipal ha formalizado la renovación de 11 convenios de colaboración con clubes de la ciudad por un importe total de 415.000 euros.

Esta partida forma parte de los 849.000 euros que el Concello de Ferrol destinará en 2026 a ayudas para entidades deportivas, una cifra que el alcalde Rey Varela enmarcó dentro del compromiso municipal con el deporte como herramienta de "salud, cohesión social y proyección de la ciudad".

Entre los clubes beneficiados en esta primera tanda de renovaciones se encuentran el Club Universitario Ferrol, el Club Triatlón Ferrol, el Club Atletismo Ría de Ferrol, el Basketmi Ferrol, el Club Praia Pantín, la Escudería Ferrol y el Club de Remo San Felipe, entre otros.

Estas inversiones, según fuentes municipales, se complementan con el ambicioso proyecto de la Ciudad del Deporte, dotado con 18 millones de euros para la renovación y creación de nuevas infraestructuras deportivas en distintos puntos del municipio.