El PP de Ferrol advierte de la "asfixia" que padecen entidades deportivas y clubes de base de la ciudad

La portavoz adjunta del Grupo Popular, Martina Aneiros, denunció en rueda de prensa la continuidad o incluso el empeoramiento del alcalde de Ferrol en las nulas políticas deportivas del anterior Gobierno y la situación límite que están atravesando las entidades deportivas y los clubs de base de nuestra ciudad.

En este sentido, Aneiros Barros criticó la falta de ideas y la inacción del Gobierno de Ángel Mato en torno a las políticas deportivas. De esta forma denunció la falta de implicación del alcalde y del Concello con los clubs de nuestra ciudad, como es el caso de la situación que vive el Baxi Ferrol, al carecer de canastas de baloncesto en el Polideportivo de A Malata a tiempo, una situación que ocasiona que los cerca de mil abonados que tiene el club, no podrán presenciar este fin de semana el partido contra el GDKO Ibaizabal por culpa del aforo limitado que tiene el Pabellón de Esteiro.

CONVENIOS DEPORTIVOS SIN FIRMAR

Desde el Grupo Popular también criticaron que a falta de dos meses de terminar el año 2019, ninguna entidad deportiva ha firmado el convenio con el Concello de Ferrol relativo al año 2019. Aneiros Barros denunció que por culpa de esta situación “Ángel Mato está asfixiando económicamente a las entidades deportivas de nuestra ciudad”.

Según explicó la portavoz adjunta del Grupo Popular, “existen entidades que aún no han cobrado los convenios del año 2018, y ninguna entidad ha firmado todavía los del año 2019”, provocando una situación de extrema gravedad para muchas entidades que únicamente contaban con este respaldo económico.

Aneiros Barros también afirmó que muchas entidades han tenido que pedir préstamos para realizar sus torneos y sus actividades al carecer de las ayudas municipales, y ahora ven peligrar su futuro. A falta de dos meses para terminar el año, los clubs están viendo con preocupación que tendrán que hacer frente con recursos propios de las actividades y torneos realizadas este año.

NULO COMPROMISO CON EL DEPORTE

Todo esto sucede por el nulo compromiso que existe de Ángel Mato con el deporte, en campaña mintió a todas las entidades deportivas cuando se reunió con ellas y les prometió apoyarlas y fomentar el deporte, cuatro meses después ha demostrado que no quiere escuchar, no quiere hacer nada por solucionar sus problemas, y lo que es más grave, no permite al resto de la corporación participar en ningún tema relativo al deporte. “Este viernes volveremos a tener Comisión Ordinaria, después de un mes sin ella, y plantearemos esta problemática, aunque tras ver el orden del día nos demuestren que el grupo de Gobierno no quiere que participemos ni quiere contar con nosotros” denunció la portavoz adjunta del Grupo Popular.

Desde el Grupo Popular indican que el único culpable de esta situación es Ángel Mato, “este Grupo no tiene culpa de que Ángel Mato decidiera gobernar en minoría con 8 concejales y no sepa gestionar el ayuntamiento de Ferrol ni buscar acuerdos”.