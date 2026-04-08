Fernando Masafret presenta el libro "Xuvia, corazón de Narón" una obra que reconstruye la memoria a través de archivos, fotografías y testimonios vecinales

El barrio naronés de Xuvia volverá a sumergirse en su pasado este viernes en el CIMIX, donde el Ayuntamiento organiza la presentación de “Xuvia, corazón de Narón”, el nuevo libro de Fernando Masafret , una obra centrada en la memoria social y cultural del lugar.

El acto contará con la presencia del autor, acompañado por la alcaldesa, Marián Ferreiro; María Montalvo, en representación de los patrocinadores —Ayuntamiento de Narón, Megasa, Grupo Intaf, ElectroRayma y Casa Román—; y Antonieta de Cal y Cortina, una de las colaboradoras de la publicación.

Masafret construye en esta obra un relato amplio y bien documentado sobre la evolución de Xuvia. Para ello se apoya en archivos, recortes de prensa, fotografías antiguas y testimonios vecinales que permiten recomponer el pasado desde distintas perspectivas.

El libro se detiene en aspectos clave de la vida del barrio. Por un lado, revisa su tejido económico, con referencias a negocios como las cerámicas, imprentas, la librería Galicia, el restaurante Marcial, Solloso o el estanco de Piñeiros. Por otro, recupera historias personales que siguen muy presentes en la memoria colectiva.

La publicación reúne colaboraciones de más de una treintena de autores, y entre sus páginas también hay espacio para episodios poco conocidos, como el asalto a la Fábrica de Xuvia en 1897 o la batalla de la Muchiqueira, en A Mourela, en 1843, que ayudan a situar el barrio en su contexto histórico.

Al mismo tiempo, el libro mira hacia la vida cotidiana y sus protagonistas. Aparecen nombres muy vinculados a Xuvia —desde el dentista Durán Eiroa hasta Gelines, de la panadería La Tahona, o Paco, el practicante— que aportan cercanía y dibujan un retrato reconocible para varias generaciones.

Un archivo visual para mirar al pasado

Otro de los puntos fuertes de la obra es su valor gráfico y documental. La compilación de fotografías antiguas, documentos y material de hemeroteca permite seguir la transformación del barrio de manera visual.

El volumen se completa con algunas firmas invitadas y con una referencia a la escena musical de los años 60 a través de grupos como "Los Zares" y "Jockey's".

Con Xuvia, corazón de Narón, Fernando Masafret continúa su labor de recuperación de la historia local. El resultado es un libro que combina investigación y memoria popular para poner en valor la identidad de Xuvia y su papel dentro de Narón.