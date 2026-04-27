La Feria de la Plantación de San Sadurniño bate todos los récords y colapsa los accesos en su edición más multitudinaria

San Sadurniño cerró este domingo la XXIX Feria de la Plantación con cifras históricas de asistencia y ventas, consolidando un crecimiento que parece no tener techo. Lo que el año pasado ya parecía difícil de repetir se superó con creces: un centenar de puestos y una afluencia masiva de público desde primera hora de la mañana mantuvieron los senderos y las zonas de venta de la finca de A Cortiña abarrotados durante toda la jornada, en un ambiente constante de ir y venir de gente, actividades, música y, sobre todo, compras. El éxito fue tal que se registraron largas retenciones en la AG-64 y en la carretera de Ortigueira (AC-862). El Ayuntamiento valoró positivamente el desarrollo del evento que, salvo los problemas de tráfico, transcurrió sin incidencias.

El buen tiempo acompañó y la respuesta del público estuvo a la altura, tanto en número como en ganas de comprar. José Horjales, de Casa da Planta (Lamas), resumió el sentir general de los viveristas al asegurar que "cada año mejor, cada año viene más gente", y destacó que desde el traslado a A Cortiña "la feria crece y crece". En su puesto, como en el resto, hubo salida de todo tipo de flor para adornar jardines, huertas y terrazas tras un largo invierno de lluvias.

Micaela Campanini, de Viveiros Florgalicia e Herbas de Caaveiro, confirmó el ritmo frenético de la mañana: a las ocho, cuando todavía estaban montando, "ya había gente comprando". "Yo no sé cuánta gente hubo —añadió— porque durante toda la mañana no levanté la cabeza del puesto, fue agotador". En su caso triunfaron la albahaca, la hierba contra los mosquitos y las plantas vivaces "porque duran todo el año". Campanini apuntó que la feria está "cogiendo mucha fama", hasta el punto de que mucha gente adelanta la visita para evitar colapsos… aunque finalmente también se producen a primeras horas.

En Plantas A Lagoa, llegado desde Vilanova de Arousa, Isabel Fernández afirmó que esta edición fue incluso mejor que la del año pasado. Según explicó, la mañana resultó "tremenda" e incluso la tarde, "que siempre es más tranquila", mantuvo una afluencia elevada y buenas ventas. Entre lo más solicitado estuvieron las variedades de temporada para jardín, "como geranios, petunias y surfinias".

Luis Sanjurjo, de Froitos e hortalizas de Bardaos, hablaba sobre las tres de la tarde de una mañana ferial "un poco loca" que probablemente fue la de mayor afluencia registrada. En su puesto destacaron especialmente las ventas de "tomate mar azul, tomate rojo y cebolla, porque la feria coincide con la fecha ideal para plantar la huerta".

El sector agroalimentario también vivió una jornada excelente. Cristóbal Graña, de Queixos Brigantia, confirmó que el incremento de público se tradujo en mejores ventas, hasta el punto de estar a punto de agotar el queso fresco y el requesón. Pablo González, que también elabora requesón (Requeixo das Restrebas) junto a su compañera en Val de Xestoso, calificó el día de "espectacular" por las ventas, pero también "por el tiempo y el entorno".

Uno de los espacios de referencia era el doble puesto del centro de transformación agroalimentaria A Fusquenlla, con una zona de degustación y otra de venta. Alba Dalama, de Manda Carballo, se mostró muy satisfecha con la respuesta de un público "muy receptivo para probar, para comprar…". Dalama lleva varias semanas trabajando en las instalaciones de Moeche en el envasado de patés y deshidratados que tienen las setas como ingrediente principal, además de una línea de platos precocinados —risotto, sopa y Shiitakekomo— que funcionaron muy bien. "Solo hay que echarles agua, tapar, esperar seis minutos y ya están listos para comer", explicaba. A su lado, Carmen Caínzos, de conservas Ay Carmen!, vendió mucho tomate confitado y zumo de manzana, y atendió comousuaria veterana de A Fusquenlla a "muchísima gente con muchas ganas de saber de nuestro proyecto y de los productos que tenemos".

Otro de los puntos concurridos fue el stand del programa A Paisaxe que sabe de la Diputación de A Coruña. El cocinero André Arzúa agotó todas las plazas en las tres demostraciones culinarias que ofreció a lo largo del día. La programación se completó con los tradicionales sorteos de ramos y centros florales, el concierto de As Faíscas da Pontraga dentro del programa Dinamizartj y una exitosa búsqueda de "los secretos de A Cortiña" dirigida por la cooperativa Rexenerando como actividad para público familiar.

La exposición de rocas del Geoparque del Cabo Ortegal despertó igualmente un gran interés. El director científico del territorio UNESCO, el geólogo Fran Canosa, explicó la singularidad geológica de la zona y mostró una roca con restos de crinoideos —un tipo de alga— de hace unos 450 millones de años, el único tipo de fósil que se puede encontrar en el geoparque.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Desarrollo Local, Manolo Varela, resumió la jornada con una palabra: "espectacular". Según indicó, a las siete de la tarde seguía llegando gente a A Cortiña después de una mañana de lleno total y ventas muy elevadas, con puestos que agotaron existencias pese a llevar más producto que el año anterior. Como único "debe" para futuras ediciones, Varela apuntó la necesidad de mejorar la gestión del tráfico para absorber una demanda que este domingo llegó a provocar retenciones en la AC-862 y en la AG-64. Un problema que el público tomó como mal menor y que es, en definitiva, resultado del éxito incontestable de esta 29ª Feria de la Plantación. El próximo año el evento celebrará su trigésima edición y, según avanzó Manolo Varela, "haremos algo especial". Hasta entonces falta un año. Y antes, a finales de agosto, llega la Feria Rural, a la que este domingo le dejaron el listón muy alto.