Fene celebra la Romería de O Pote, una de las más antiguas de la comarca, en su centenario

La localidad de Fene se prepara para acoger este fin de semana una nueva edición de la Romería de O Pote, una de las celebraciones más antiguas y arraigadas de la comarca. El evento, organizado por la Asociación Cultural, Deportiva y Recreativa de O Pote, se enmarca este año en una conmemoración muy especial: el centenario de la entidad, fundada en 1925.

Xavier Rodríguez, presidente de la asociación, explicó que la fiesta se extenderá durante dos días, con una programación pensada para todos los públicos. El sábado 30 de agosto, el Festipote será el preámbulo musical de la romería, con las actuaciones de los grupos Airiños de Fene y Luar na Lubre, una propuesta para los amantes de la música celta.

Tradición, música y un entorno natural inigualable

El plato fuerte de la celebración será el domingo 31 de agosto. Desde por la mañana, los asistentes podrán disfrutar de la tradicional comida campestre en un entorno idílico, con una pulpería disponible y la posibilidad de degustar mejillones. "Lo más significativo de la Romería de O Pote son esas meriendas de familias, de amigos, que todos los años se citan precisamente en ese entorno idílico, en ese entorno verde, para poder merendar, para poder comer y para poder disfrutar de la buena música", destacó el presidente de la entidad.

Rodríguez invitó a todos a visitar el lugar, destacando que el parque de O Pote es un espacio único, con robles centenarios de entre 150 y 200 años, perfectamente conservados y acondicionados para las meriendas. La sociedad, que sigue muy activa durante todo el año con diversas actividades, desde talleres de pandeleta y yoga hasta una coral polifónica, celebra con este evento su compromiso con el patrimonio y la cultura local.

"Mucha gente se ha conocido, se ha venido durante muchos años a merendar. Nuestros abuelos de hace años se vinieron desde Ferrol, Narón, en lanchas, para merendar aquí", concluyó Rodríguez, recordando la larga y arraigada tradición de esta romería.