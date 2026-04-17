La 'Feira da Plantación' de San Sadurniño bate récord: 102 puestos inscritos para su XXIX edición

La 'Feira da Plantación' de San Sadurniño ha vuelto a superar su propia marca de participación. Si en 2023 se registraron 47 solicitudes, en 2024 fueron 67, en 2025 un total de 72 y este año la cifra se ha disparado hasta las 102 peticiones para instalar puesto en la cita, que cumple cerca de tres décadas de historia.

El Ayuntamiento de San Sadurniño atribuye este crecimiento exponencial a una fórmula consolidada que centra la oferta en todo lo relacionado con huertas y jardines, sin olvidar la promoción del producto de cercanía.

Es por ello que también se aguarda el aumento en la afluencia de público, una tendencia que se espera refrendar el próximo domingo 26 de abril.

En esta edición participarán 13 viveros de planta y flor, 34 puestos agroalimentarios (seis de ellos con certificación ecológica), 45 expositores de artesanía (15 con el sello Artesanía de Galicia), dos firmas de maquinaria y ocho puestos ocupados principalmente por entidades sin ánimo de lucro.

Actividades paralelas y sorteos

La XXIX Feria de la Plantación contará con una búsqueda del tesoro familiar, demostraciones de arte floral, degustaciones de productos de la Fusquenlla, una exposición sobre las rocas del geoparque y ‘showcookings’ a cargo del prestigioso chef André Arzúa (promotor del centro gastronómico Espazo Abella), dentro del programa A Paisaxe que sabe impulsado por la Diputación de A Coruña.

La animación musical correrá a cargo de As faíscas da Pontraga. No faltarán los sorteos presenciales de ramos y centros florales a las 14:00 y a las 19:45 horas, con papeletas que se entregarán por cada compra. Además, todas las personas asistentes recibirán gratis una bolsita con plantas, cortesía de la empresa Vivergal S.L., colaboradora del evento junto con la Diputación de A Coruña.