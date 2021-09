Feijóo insta a Yolanda Díaz a que el Gobierno central se sume al Pacto de Estado por Ferrol

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo insto a la ministra de Trabajo y Economía Social, la ferrolana Yolanda Díaz, a que el Gobierno central se sume al Pacto de Estado por Ferrol propuesto por su Gobierno, respondiendo Díaz que lo verá "con cariño", pero avisa de que está fuera de sus competencias

Ambos han comparecido tras un encuentro en el compostelano Pazo de Raxoi y Díaz, ha arrancado su discurso con un alegato: "Sé bien a quién represento. Soy de aquí, nunca me he ido". A renglón seguido y tras incidir en que conoce de primera mano la situación de Navantia, Alcoa, Megasa y "otras muchas industrias vitales" para Galicia, ha garantizado que será "aliada".

No en vano, ha esgrimido que "sin industria" no puede haber empleos de calidad. En todo caso, ha matizado que las cuestiones industriales no son de su competencia directa.

En su turno, Feijóo se ha declarado consciente de ello, pero ha recordado a Díaz que no solo es ministra de Trabajo sino también vicepresidenta segunda del Gobierno. Asimismo, ha instado al Gobierno a adherirse al Pacto de Estado por Ferrol, ante la situación tan dramática de nuestro territorio.

PREOCUPACIÓN POR FERROL

Feijóo ha profundizado en su preocupación por la crisis industrial gallega y, en concreto, por la situación de Ferrol. "Le trasladé a la vicepresidenta segunda un ejemplar de nuestro Pacto de Estado por Ferrol que ya se había remitido a Moncloa con el fin de establecer un interlocutor", ha explicado, para añadir que espera, con el compromiso de la ministra de estudiar el documento, poder hallar a este interlocutor y "empezar a hablar" de ello.

Feijóo también ha insistido en la oportunidad histórica que supondría un PERTE del naval; "para modernizar las instalaciones de Navantia a través de un dique seco y rebajar, por lo tanto, los costes de la construcción de las fragatas y cualquier otra contratación internacional", ha puntualizado, a modo de ejemplo.

"SIN PRECIO COMPETITIVO PARA LA LUZ NO HAY INDUSTRIA"

Por último, el responsable del Gobierno gallego y la vicepresidenta segunda analizaron el precio de la luz y, especialmente, su impacto en la industria.

"Sin un precio competitivo no hay industria y sin industria no hay trabajo", ha advertido el presidente gallego.