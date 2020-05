Feijóo insta a la prudencia en la fase 1 para poder avanzar en la desescalada

Galicia entra este lunes, 11 de mayo, en la primera fase de la desescalada pero su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este domingo conocer los criterios sanitarios que requerirá el Gobierno a las comunidades autónomas para avanzar a la fase 2 y para ello pide "prudencia" a los gallegos en el inicio de la desescalada.

Núñez Feijóo ha incidido en la necesidad de conocer con "la mayor celeridad posible" los mínimos que se pedirán para poder pasar de fase en 15 días al entender que "cuanta menos improvisación y más unidad de acción" exista, "mejor podremos avanzar todos juntos".

Tras participar en la reunión semanal de presidentes autonómicos con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el presidente de la Xunta ha comparecido de forma telemática y ha urgido "instrucciones claras y certezas" después de que las indicaciones publicadas en el BOE para la fase 1 no fuesen todo lo claras que la ciudadanía requería.

INSTRUCCIONES CLARAS

"Los ciudadanos necesitan certezas y concreción en las conductas permitidas y sobre cuándo su comunidad autónoma podrá entrar en fases sucesivas", ha insistido.

Así las cosas, el presidente autonómico ha presumido de la capacidad asistencial del sistema gallego de salud para continuar avanzando en la desescalada ya que "nunca ha habido tantas camas vacías" por lo que Galicia está "en el mejor momento para atender esta pandemia y si surgen rebrotes".

En todo caso, Núñez Feijóo ha insistido en que la fase que se inicia este lunes es "un paso" que en ningún caso puede suponer dar marcha atrás, por lo que es más precisa que nunca la "prudencia" de todos los ciudadanos.

NO RETROCEDER

"Pido a todos los gallegos la máxima prevención para que podamos seguir avanzando y no retroceder. Se lo debemos a los fallecidos y a sus familias como también se lo debemos a los profesionales sanitarios, a los trabajadores sociales, a la gente del mar, a los trabajadores de supermercados, a los de las farmacias y a todos los que trabajaron para que el resto pudiesen quedarse en casa. Sería una lástima que como consecuencia de comportamientos imprudentes, después estuviésemos peor que ahora y retrocediésemos", ha resumido.

Así, y pese a celebrar el poder pasar a la fase uno de la desescalada, ha criticado el criterio aplicado para no poder desplazarse entre provincias, así como la decisión de no permitir en Galicia que los límites de movilidad se apliquen por áreas sanitarias cuando "sorprendentemente" se autorizó en otras regiones del Estado con la consecuente "asimetría" que ello conlleva.

CENTROS DE DÍA Y DISCAPACITADOS

Respecto a alguna de las nuevas actividades que se permite desde este lunes, el jefe del Ejecutivo gallego ha pedido una "aclaración" sobre la obligación de abrir centros de día y centros de discapacidad. "Nos parece que no estamos preparados, no vamos a abrir mientras no tengamos protocolos. Es una población vulnerable y necesita una estrategia y circuitos seguros".

Dicho esto, por el momento Galicia no abrirá el lunes sus centros de día y reunirá este lunes el comité clínico que abordará la elaboración de un protocolo para proceder a su apertura segura.

En relación también a la posibilidad de la apertura del comercio sin cita previa, ha evidenciado sus "dudas" sobre los sistemas para controlar los aforos y ha propuesto que los locales de más de 400 metros cuadrados puedan abrir si limitan el espacio a esa misma superficie.

También ha criticado las nuevas limitaciones sobre la pesca fluvial y la caza ya que "no tiene sentido que hoy se pueda ir a pescar y mañana no porque el BOE así lo concreta".

Finalmente, Núñez Feijóo ha desvelado que preguntó a Pedro Sánchez en qué momento "se prevé abandonar el estado de alarma" que, a su juicio, no ha de extenderse sine die.

En este sentido, ha propuesto que se acometan modificaciones para que España se dote de un "sistema de emergencia sanitaria con rango de ley orgánica" y no tenga que recurrir a prolongar una situación "tan excepcional" como el estado de alarma.

Ha puesto en valor la respuesta recibida por Sánchez y ha revelado que "es la primera vez que el presidente se abre y nos dice que el Gobierno trabaja en una legislación más acertada que el estado de alarma".