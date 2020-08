La Federación de Ampas de Ferrol y Comarca "Concepción Arenal" critica la incertidumbre en la vuelta al cole

Ante la incertidumbre existente entre las familias sobre el inicio del presente curso y el cumplimiento del protocolo de seguridad escolar COVID-19 presentado por las instituciones correspondientes, la Federación de Ampas de Ferrol y comarca, que representa a todas las Ampas asociadas, ( si bien son mayoría las de los centros concertados, también cuentan con Ampas de centros público) ha expuesto sus preocupaciones y propuestas.

En primer lugar, quieren destacar que su único interés es la seguridad de los escolares ferrolanos en su vuelta al colegio ante la situación excepcional del COVID-19. En segundo lugar, recordar que en Ferrol la mayoría de los centros y, por lo tanto, los escolares, pertenecen a la oferta concertada, y que estos centros siguen el mismo criterio de admisión del alumnado que los centros públicos. En tercer lugar, desde la Federación, y tras pulsar la opinión y preocupación de las madres y padres, quieren hacer públicas las reflexiones que justifican su malestar.

RAZONES DEL MALESTAR FANPA FERROLTERRA CONCEPCIÓN ARENAL

- No les inspira ninguna confianza que desde todas las instituciones aseguren que la incorporación a los centros es segura, cuando las reuniones entre los representantes de las autonomías y el Ministerio de Educación no son presenciales, sino telemáticas. Tampoco confian en esa seguridad cuando las consultas médicas, la Seguridad Social, Hacienda, etc, siguen trabajando sólo con cita previa.

-La normativa a seguir por la población en general se contradice con la que consideran segura para los niños. Buen ejemplo de ello son las reuniones de 10 personas máximo para la población, mientras que los grupos para el comienzo de curso son de 25 niños/as.

- Todas las familias saben lo que sucede año tras año en los colegios con un contagio, el de los piojos, del que no se libra casi nadie. Si no se pueden combatir unos simples piojos visibles al ojo humano, cómo pueden asegurar que van a controlar, rápidamente, los brotes del invisible Covid 19.

- Se pide a las familas que tomen la temperatura en casa a los niños/as y que, en caso de tener fiebre, se comunique al centro y no se envíe al escolar. Es de sobra conocido que, en muchas familias y, por motivos diversos, entre ellos la conciliación laboral, cuando un niño tiene fiebre se le da un jarabe y asiste a clase igual.

- Deben llevar mascarilla cada uno de su casa y, en teoría, 2 al día, porque si se tienen que cambiar cada 4 horas y en los centros escolares estarán 5, se da por supuesto que cada jornada llevarán 2 unidades. El cumplimiento adecuado de esta norma nos parece totalmente imposible. Si hay niños que van al colegio sin desayunar o no cumplen las medidas de higiene mínimas para la convivencia, ¿quién puede garantizar que todos los niños/as llevan al centro una o dos mascarillas nuevas cada día?

- Otro ejemplo, son las bodas. En ellas, el aforo está limitado a un 75% de la capacidad total, con dos límites 150 personas si es en el interior y 250 personas si es en el exterior. En un centro escolar de dos líneas, el número de alumnos sería aproximadamente de 400 sin variar sea cual sea la superficie del centro.

-Hay una gran preocupación adicional por parte de las familias con hijos con necesidades especiales. El acercamiento y la manipulación a estos niños/as es inevitable, por lo que estarán mucho más expuestos que el resto del alumnado.

- Lo mismo ocurre en el caso de familias con hijos que padecen enfermedades de base y que ya son complicadas de por sí. Estos escolares correrán un gran riesgo en caso de contagio de la COVID-19.

- Y por último, y no menos importante, no existe información ni recomendaciones en el protocolo sobre procedimientos de mínimos en materia de organización ni control de flujos de dejada y recogida de los escolares en los centros, y más teniendo en cuenta que hay familias con niños y niñas de diferentes edades. Lo mismo sucede con el transporte escolar y los comedores.

ACTUACIONES PARA PONER EN MARCHA EL CURSO ESCOLAR Y ACTO DE VISIBILIZACIÓN

Estas son sólo algunas de las incertidumbres que las familias tienen tras conocer el protocolo hecho público. Ante todo lo expuesto, esta Federación plantea una serie de actuaciones a tener en cuenta a la hora de poner en marcha el curso escolar 2020-2021. Están de acuerdo con la escolarización presencial siempre y cuando se realice de forma segura, pero también creen que, a estas alturas, la prudencia será una virtud, por lo que proponen que se comience de forma gradual, para ver la evolución de los contagios y evitar el colapso de la sanidad, en caso de que la incorporación a los centros no tenga los resultados deseados.

También creen que la escolarización para los niños con una salud más vulnerable debe ser telemática si así lo solicita la familia, para reducir riesgos y, a su vez, esto ayudará a disminuir el ratio por clase. Piden que los centros no improvisen y elaboren ya un temario reducido a mínimos, dado que no se sabe cómo va a transcurrir el curso.

Solicitan asimimo la elaboración de un temario y evaluaciones on-line, para que no vuelva a haber problemas en el caso de que tenga que ser telemático.

Por último informar que para dar visibilidad al malestar comunicado, esta Federación realizará una acción pública y abierta a todas las Ampas de los centros de Ferrolterra que deseen participar.