FeC lamenta la degradación de la biblioteca pública

El concejal Suso Basterrechea de FeC denunció en una rueda de prensa este miércoles el estado de desmantelamiento de la biblioteca municipal, un servicio de los más concurridos de nuestra ciudad y "que está perdiendo su esencia y calidad desde que gobierna el alcalde Angel Mato".

La biblioteca municipal cuenta con 70 años de historia, en los que fue incrementando poco a poco sus servicios y modernizándose para adaptarse a los usuarios y usuarias, “unas mejoras que con el gobierno de FeC tuvieron grande repercusión, también en grande parte por la implicación y esfuerzo de los funcionarios y funcionarias municipales” explicaba Basterrechea.

El Concejal manifestaba que “la semana pasada se redujo el personal de biblioteca de 12 trabajadoras a 5, repartidas en varios turnos, lo que supone una merma de 7 personas que atendían al público”, lo que irremediablemente supondrá una rebaja en la calidad del servicio. Asimismo, recordaba que “con nuestro gobierno la biblioteca funcionaba en horario continuo, pero en la actualidad tiene un horario de mañana y otro de tarde, cerrando a mediodía, una franja demandada por los usuarios”. Por otro lado, “otro de los recortes que está sufriendo la biblioteca es la cancelación de los préstamos interbibliotecarios, uno de los servicios más utilizados” explicaba el edil.

Igualmente, Suso Basterrechea explicaba que “las medidas impuestas por la pandemia de la Covid-19 siguen presentes en la biblioteca municipal cuando en la mayoría de los espacios ya no se están conservando, lo que implica que no se puedan utilizar los ordenador o no se pueda realizar la consulta y manipulación directa de los libros que ocupan la biblioteca”, siendo servicios altamente demandados por la biblioteca.

“Estamos sufriendo un alto deterioro de los pocos servicios que se prestan plenamente de forma pública en nuestra ciudad” decía el concejal, por lo que le solicitamos al gobierno municipal el aumento de la plantilla del personal de biblioteca, siendo una cuestión fundamental para nosotros mantener la calidad del servicio público como es la biblioteca municipal. De igual manera, "le demandamos al gobierno socialista que retome el convenio de colaboración con la Universidade da Coruña por lo que los alumnos y alumnas de títulos como Humanidades, Documentación o Biblioteconomía puedan realizar la parte práctica en la biblioteca municipal de la ciudad", manifestó.