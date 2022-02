FeC demanda la recuperación del Teatro Amador en la ciudad

El concejal de FeC, Suso Basterrechea, ofreció este miércoles una rueda de prensa para abordar dos preocupaciones relativas las áreas de cultura y deportes.

La primera de ellas tiene que ver con el área de Cultura. Suso Basterrechea reivindicó en esta rueda de prensa la “recuperación del ciclo de Teatro Amador - Domingos a Escena, que se venía celebrando con continuidad en el barrio de Caranza y con una aceptación de público enorme, dando uso a una de las instalaciones municipales como el Centro Cívico de Caranza que ahora mismo no tiene ninguna actividad de carácter regular”.

Suso Basterrechea recordaba que “el gobierno municipal ha elaborado planes estratégicos, consultas y encuestas con diferentes agentes culturales” pero considera que les quedó en el tintero la demanda del barrio de Caranza relativa a la recuperación del Teatro Amador.

Asimismo, el edil puso de manifiesto la importancia de este ciclo e insistió en su celebración explicando que “los aforos en los eventos culturales ya están prácticamente al completo y la evolución de la Covid ya está permitiendo el desarrollo de todas las actividades” por lo que no existe ningún motivo para no recuperar este ciclo.

ÁREA DE DEPORTES

Por otro lado, FeC muestra su preocupación con la “intención del gobierno local de trasladar a los trabajadores municipales de deportes con sede en el Pabellón de la Malata a la Casa del Deporte en Caranza”, explicaba el edil. Este traslado es una modificación en sus condiciones laborales con las que no están cómodos y las cuáles no fueron trasladadas a sus representantes sindicales. “Más allá de este malestar y falta de comunicación, pues como grupo municipal tenemos el derecho a conocer los planes del gobierno municipal en cuanto al personal del Ayuntamiento” explicaba Basterrechea, “también merecemos información en cuanto a intención de este gobierno a privatizar este servicio” pues este traslado de los trabajadores y trabajadoras esconde una posible contratación de una empresa privada para la prestación del servicio. El concejal reclama “más información y comunicación tanto con los representantes sindicales como con los grupos municipales, para no encontrarnos con la sorpresa cuando ya es tarde, como suele ser habitual”.