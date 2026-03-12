Familiares de víctimas del franquismo exigen la apertura del “muro de los fusilamientos” en el Castillo de San Felipe

Familiares de víctimas de la represión franquista en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal han reclamado este jueves al Ayuntamiento de Ferrol la apertura inmediata al público del muro del Castillo de San Felipe que sirvió como paredón de fusilamiento. El colectivo ha calificado de "anomalía democrática" el cierre de este espacio y ha hecho entrega de 674 firmas de ciudadanos y autoridades en apoyo a su petición.

En una rueda de prensa celebrada en la sala de comisiones del Ayuntmiento, los portavoces de la iniciativa han denunciado que, pese a ser un Bien de Interés Cultural, la fortaleza omite en sus visitas guiadas su función como cárcel política y lugar de ejecución. "Se veta recordar y dignificar a nuestros vecinos en el lugar exacto donde su proyecto de vida fue truncado", ha señalado Tom Blanco, representante del colectivo.

Blanco ha comparado la situación con otros lugares de memoria europeos, cuestionando si "alguien entendería que una visita a Cracovia ocultase el campo de exterminio de Auschwitz". Según el portavoz, el actual gobierno local mantiene una "falta de sensibilidad" deliberada al impedir el acceso al muro donde fueron asesinados alcaldes, concejales, maestros y sindicalistas. "Estamos hartos de promesas incumplidas y excusas que no son convincentes", ha aseverado.

APOYO DE EXALCALDE Y AMPARO ESTATAL

Por su parte, Anxo Ferreiro Currás ha destacado que entre las casi 700 firmas presentadas se encuentran las de cuatro exalcaldes de la ciudad: Manuel Couce Pereiro (PSOE), Xaime Bello (BNG), Jorge Suárez (FeC) y Ángel Mato (PSOE). Ferreiro ha recordado que el acceso a estos lugares es una obligación recogida en la Ley de Memoria Democrática y ha anunciado que han solicitado la intervención de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para que inste al Consistorio ferrolano a finalizar el "veto".

Asimismo, el colectivo ha denunciado episodios de "censura" reciente, como la retirada de un panel informativo colocado por los familiares en el portalón de acceso al muro tras una manifestación el pasado mes de septiembre.

Además, Sabela Díaz ha relatado su experiencia personal en visitas culturales organizadas este verano, denunciando que el relato oficial "borra" sistemáticamente la historia de la represión. "Los guías dicen que el castillo se puede visitar totalmente, pero cuando pides la llave para entrar al muro, se niegan por orden del Concello", ha explicado, calificando la situación de "irrazonable".

Finalmente, los miembros de la Comisión han recordado que el Castillo de San Felipe fue el escenario del fusilamiento de figuras relevantes como el contraalmirante Antonio Azarola, el alcalde de Ferrol Jaime Quintanilla, o la activista Amada García, además de cientos de ciudadanos anónimos.