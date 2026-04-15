Fallece a los 76 años Evangelina Barros, fundadora de uno de los mayores grupos panaderos de Ferrolterra

Evangelina Barros, a la izquierda, con algunos de sus trabajadores en una edición de la Fiesta del Pan

El municipio de Neda y el sector empresarial gallego despiden este miércoles a Evangelina Barros, cariñosamente conocida como "Gelina", una de las figuras más destacadas del sector panadero en Galicia, fallecida este martes a los 76 años de edad.

Considerada una mujer emprendedora y de fuerte carácter, Barros logró superar numerosas adversidades vitales para levantar desde cero la mayor red de panaderías de la comarca de Ferrolterra. Bajo su dirección, el grupo empresarial que integra las marcas La Nueva, Valencia y Stollen se convirtió en un referente indiscutible del pan, la repostería y las empanadas, surtiendo diariamente a miles de hogares.

La compañía fundada por la empresaria nedense cuenta en la actualidad con una plantilla cercana al centenar de trabajadores, consolidándose como uno de los motores económicos y de empleo local.

El Ayuntamiento de Neda ha trasladado públicamente su pesar a través de un comunicado: "Desde el Concello trasladamos nuestro pesar a sus familiares, amistades y empleados", destacando su legado como "empresaria de referencia" y su capacidad para construir un imperio pese a las dificultades.

La capilla ardiente ha quedado instalada en el Tanatorio San Lorenzo. Los actos fúnebres se desarrollarán a lo largo de la tarde de este miércoles.

El sepelio tendrá lugar a las 16:30 horas en el cementerio municipal de Narón.

Posteriormente, se oficiará una misa funeral por el eterno descanso de su alma en la iglesia parroquial de San Nicolás de Neda.