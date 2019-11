El eurodiputado Bauzá (Cs) pide para la central de As Pontes una transición ecológica sostenible y justa"

El eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, ha asegurado que “la transición ecológica debe de ser sostenible y justa” en donde desde su punto de vista “no puede ser que bajo el concepto populista de referirse a la agenda verde, en lugar de generar mejoras en el medio ambiente, se estén produciendo pobreza y desigualdad en muchas zonas, tal y como es el caso en la comarca de As Pontes de García Rodríguez”.

Dichas manifestaciones las ha realizado Bauzá en Ferrol, en compañía de la candidata numero uno del Ciudadanos al Congreso por A Coruña, María Vilas, tras haber mantenido previamente un encuentro con transportistas que continúan encerrados en el este Ayuntamiento, en demanda de una transición energética justa y para pedir que no se cierre la central térmica que la empresa Endesa tiene en esta localidad.

“Ciudadanos no es que se comprometa, ya lo está ejerciendo, y yo personalmente he presentado iniciativas ante la Comisión Europea para que la transición sea justa y sostenible, y que no sea un capricho de algunos”, ha sentenciado.

NAVANTIA

Por su parte, María Vilas ha reseñado que “As Pontes y Ferrolterra, además de la provincia de A Coruña, tiene su tejido industrial en jaque, son muchas la familias que están en juego” y que además,“nos preocupa la situación en Navantia, en donde hay uno contratos que se vieron aplazados por una mala gestión en las adjudicaciones por parte del Gobierno”, al que ha pedido “explicaciones”, además de por “la paralización de las obras del puerto exterior, que pensamos que son vitales para que los contenedores entre aquí en Ferrol y dar trabajo a una comarca que ahora mismo está en una situación muy complicada”, ha reseñado.