Esperanza Rosalía, de 96 años, un canto a la vida y a la venta de productos de proximidad en Recimil: "Me gusta encontrar a la gente aquí"

Esperanza Rosalía Míguez, a sus 96 años "cumplidos", se ha convertido en un símbolo de la resistencia y la vitalidad del mercado de Recimil. Con una lucidez admirable, la vendedora a relata sus décadas de vida dedicadas a la venta de productos de su huerto, un ritual diario que define como su motor para seguir adelante.

"Me gusta mucho vivir aquí, me gusta encontrar la gente aquí. Es una cosa que se repite todos los días. Mientras uno puede, a mí me gusta hacer algo", afirma Esperanza, destacando que esta actividad es la mejor manera de evitar la soledad, especialmente desde que enviudó. "Cuando uno es mayor se siente muy cómodo haciendo algo. Porque es muy aburrido estar así solo", reflexiona.

Esperanza Rosalía Míguez es una figura histórica en el mercado. Recuerda que su puesto está allí desde que "empezaron a poner aquí un mercado", primero en la zona del mercado de A Magdalena y luego en su ubicación actual, tras ser desalojados de un emplazamiento anterior.

En su mesa, la oferta es clara: "vendo de todo, lo que cosecho". La vendedora ofrece una variedad de productos frescos, destacando las verduras gallegas y las uvas de su propia parra. Aunque ya no puede realizar el trabajo más pesado en la tierra por su edad, afirma que cuenta con ayuda: "Hago la mesa, planto las cosas y me ayuda mucho mi nieto, porque ahora no puedo ya con el raño".

Cariño de los vecinos y experiencia en Venezuela

La comerciante destaca la cercanía y el apoyo de su clientela, muchos de los cuales son habituales. "Hay gente que viene todos los días y nos compra muchas veces por ayudarnos un poco", señala. "Son muy cariñosos aquí en Recimil".

En sus declaraciones, Míguez también reveló que su experiencia laboral trascendió las fronteras, pues vivió cinco años en Venezuela. Allí, vendía medias de nailon en el mercado, una actividad que en aquella época le resultaba más rentable que el sueldo de su marido, quien trabajaba en un taller. "Ganaba yo más que él. Iba menos días, menos horas para vender lo que tenía", recuerda.

Contra el retiro total

Pese a las dificultades inherentes al paso del tiempo y a vivir sola, Esperanza Rosalía se muestra firme en su deseo de mantenerse activa. Rechaza la idea de una vida sedentaria, expresando su aversión a "estar sentada siempre que hay sol. Eso no me gusta".

Su puesto en el mercado de Recimil es, por tanto, más que un negocio, un refugio, una rutina y un testimonio de una vida ligada al trabajo.