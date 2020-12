Escenifican en la plaza de Armas de Ferrol “la muerte” de la hostelería, el ocio y la cultura

Vídeo Escenificación realizada con una marcha fúnebre y “la muerte” de la hostelería, ocio y cultura

La plaza de Armas de Ferrol ha acogido a última hora de la tarde de este miércoles, 2 de diciembre, desde las 20,00 horas la escenificación de “la muerte” de la hostelería, el ocio y la cultura.

Ha sido durante una nueva concentración convocada por “Hosteleiros e Autonómos Ferrolterra” (H.A.F.) y que se han desarrollado con muchos de sus participantes vestidos con ropa negra y portando velas, al mismo tiempo que antes ellos pasaban un “cadáver” denominado “hostelería, ocio y cultura”.

A pesar de que la gran mayoría de negocios de la hostelería podrán abrir sus puertas de manera restringida a partir de este viernes, 4 de diciembre, solo no lo podrán hacer los de Narón y As Pontes que no tengan terraza, todos ellos han coincidido en que estas medidas no van a impedir que las cajas “no cuadren”, ya que el horario en Ferrol, Fene, Neda, Narón y As Pontes estará limitado hasta las 17,00 horas.

Muchos de los concentrados han asegurado que esta decisión de la Xunta es para no tener que hacer frente a nuevas ayudas con “la disculpa de que podemos abrir”, ha reseñado uno de los hosteleros presentes en declaraciones a COPE Ferrol.

“Ahora nos dicen que podemos abrir, hasta la cinco de la tarde, y entonces de esta manera ya entienden que tenemos que pagar todos nuestros impuestos con normalidad”, ha destacado, incidiendo en que “no cuentan que tenemos una importantes limitaciones en aforos y horarios” y que por ello entiende que “también deberíamos de tener descuentos en las cuotas de autónomos, Seguridad Social de empleados así como en los servicios básicos, como son agua, electricidad, recogida de basura y otros tributos”, ha reseñado.