El equipo “Los Hidrodinámicos” del Campus Industrial de Ferrol gana el V Hackathon Navantia Next Pioneers con una solución para la seguridad en el astillero

El talento joven del Campus Industrial de Ferrol ha vuelto a demostrar su capacidad de innovación aplicada al sector naval. El equipo “Los Hidrodinámicos”, compuesto por los estudiantes Miguel Nistal, Martín González, Ana Sande, Yared Grimaldi y Valentina Ozón, se ha alzado con la victoria en la quinta edición del Hackathon Navantia Next Pioneers, una intensa competición de 24 horas que concluyó este viernes en las instalaciones del astillero ferrolano y los centros universitarios de la zona.

El acto de entrega del galardón contó con la presencia de la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares; el director del astillero de Ferrol, Eduardo Dobarro; el director de I+D+i de Navantia, Carlos Blanco; el director de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI), Jon Solozábal; y el director del Campus Industrial de Ferrol, Marcos Míguez.

El premio para el quinteto ganador consiste en una bolsa de formación en Navantia de un año de duración, que les permitirá desarrollar y madurar el proyecto con el que convencieron al jurado.

Un reto centrado en la seguridad del operario

Un total de 35 participantes, repartidos en 7 equipos multidisciplinares de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), la EUDI y personal del astillero, trabajaron contrarreloj para resolver el desafío planteado por Navantia: "Mejoras de seguridad del operario en trabajos sobre bloques invertidos". El reto consistía en idear soluciones que faciliten la movilidad dentro de estas estructuras en la fase previa a su volteo, salvando obstáculos como puertas y aberturas.

Durante la maratón tecnológica, que se desarrolló entre las 14:30 horas del jueves y la misma hora del viernes, los equipos contaron con el respaldo de mentores especializados y recibieron dos charlas motivacionales a cargo del consultor Diego Marqueta y de la responsable de relaciones con universidades de Navantia, Teresa Galdo.

La organización ha destacado que este evento se consolida como una oportunidad clave para la experimentación en transformación digital y tecnologías SmartTech aplicadas a necesidades reales de la fábrica. De hecho, varios proyectos galardonados en ediciones anteriores se encuentran actualmente en fase de industrialización dentro de la compañía naval.