Emafesa prueba un robot capaz de limpiar residuos plásticos y textiles de las aguas residuales

Esta mañana la Empresa Municipal de Augas de Ferrol, Emafesa, ha realizado una prueba con un sistema pionero diseñado para eliminar resíduos plásticos y textiles de las aguas residuales. Se trata de un robot que funciona de manera efectiva en tanques para eliminar todo aquello que no deberíamos arrojar al innodoro por el problema mediambiental que supone y los costes que representa su limpieza, como toallitas, mascarillas o colillas de tabaco.

Vídeo Vídeo sobre el funcionamiento del robot que limpia restos no biodegradables en la EDAR de Cabo Prioriño













La parte privada de Emafesa, Socamex-Urbaser, dispone de este nuevo sistema que hoy se ha probado en uno de los tanques de la EDAR de Cabo Prioriño para poder utilizarlo en un futuro de manera puntual. Según Ildefonso Domínguez, director técnico de Emafesa el robot funciona de manera telecomanda evitando que los trabajadores se expongan a los gases tóxicos.

Imagen de los residuos que llegan a la EDAR de Prioriño. FOTO: Concello Ferrol









Y es que todavía hay poca conciencia sobre lo que podemos o no tirar al water. No es que lo que tiramos desaparezca sino que se traslada a otros lugares a través de las aguas residuales como depuradoras, como es el caso de Ferrol. Las mascarillas, colillas o toallitas son materiales no biodegradables que debemos de reciclar a través de la basura.

Las toallitas o mascarillas que se tiran por el WC causan grandes problemas en las depuradoras. FOTO: Ferrol





