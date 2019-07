La 22ª edición del Curso Carlos Gurméndez se centra en Europa

Hoy comienza la edición número 22 del Curso de Pensamiento Carlos Gurméndez que se celebrará hasta el viernes día 5 en el salón de actos del campus de Esteiro y que está organizado por el Club de Prensa de Ferrol.

Este año el curso lleva el título de “Laberinto Europeo” y acogerá a profesionales de difernetes ámbitos relacionados con la UE.

La inauguración tendrá lugar a las 10.30 horas a cargo del director de políticas culturales de la Xunta, Anxo Lorenzo.

MIÉRCOLES

La primera conferencia la ofrecerá hoy a las 11.45 Enrique Barón Crespo, ex presidente del Parlamento Europeo y presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas de España que hablará de los desafíos de la nueva legislatura de la UE.

Esta tarde a las 16.30 horas Artak Mkrtichyan, secretario del Instituto Universitario de Estudios Europeos Salvador de Madariaga, hablará de “La ciudadanía europea”. Tras una pausa, a las 18.15 horas, el catedrático de comunicación audiovisual del USC, José Luis Castro de Paz, pronunciará una conferencia sobre “Forma e dor: as feridas do século no cinema europeo”

JUEVES

10.00 Cristina Couto Palla. Jefa de Equipo de ‘Europe Direct’ A Coruña. Conferencia "Cidadáns Marca Europa: Financiación ou Emoción"

11.15 Pausa.

11.45 Alberto Sucasas Peón. Profesor de la universidad de A Coruña. Conferencia: " O xudaísmo e Europa"

16.30 María Martín Delgado. Periodista de El País. Conferencia: " Os muros europeos contra a inmigración" .

17.45 Pausa.

18.15 Carmen Fernández Casanova. Profesora Honoraria. Catedrática de Historia Contemporánea jubilada. Universidade da Coruña. Conferencia " As revolucións liberais europeas" .

VIERNES 5 JULIO

10.00 Delia Manzanero Fernández. Profesora de Filosofía.Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Conferencia: " A dimensión europeísta do krausismo e a súa actualidade"

11.15 Pausa.

11.45 José Manuel Blanco González. Subdirector General de Análisis y Programación de la Dirección Xeral de Relaciones Exteriores con la Unión Europea de la Xunta de Galicia, y representante de la Fundación Galicia-Europa. Conferencia: " Fondos da UE para incrementar a fecundidade e paliar o avellentamento"

16.30 Martín Alonso Zarza. Doctor en Ciencias Políticas y Licenciado en Sociología. Conferncia: "De Weimar ao Brexit: eixos narrativos da gramática nacionalpopulista."

17.45 Pausa.

18.15 Manuel Barrios Casares. Catedrático de Metafísica en la Universidad de Sevilla. Conferencia: "Literatura e Identidade europea."

Clausura de entrega de Diplomas.