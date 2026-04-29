Dos de los tres detenidos por la Guardia Civil que formaban una banda especializada en asaltos a locales de hostelería ya están en la calle

Uno de los deteinos en el cuartel de la Guardia Civil de Ferrol

La Guardia Civil ha dado por desarticulado un grupo criminal dedicado a robos con fuerza en establecimientos de hostelería de la provincia de A Coruña, en el marco de la denominada Operación Yellowstone. La actuación, ejecutada por el equipo territorial de Policía Judicial de Ferrol con apoyo del puesto de Fene, se ha saldado con la detención de tres personas, de las cuales dos ellos ya están en libertad y otro en prisión.

A los arrestados se les imputan, al menos, nueve delitos de robo con fuerza y un delito de pertenencia a grupo criminal. La investigación arrancó tras una serie de ilícitos que provocaron una notable alarma social en varios municipios. Los asaltantes actuaban preferentemente de madrugada, forzando el acceso a bares y restaurantes una vez cerrados al público.

Los robos se concentraron en las localidades de Valdoviño, San Sadurniño, Fene, Cabanas, Miño y Cambre. Los agentes destacan la alta especialización de los implicados. Solo en daños materiales ocasionados para perpetrar los asaltos, la cantidad estimada supera los 100.000 euros.

La explotación de la operación se llevó a cabo el pasado jueves, 23 de abril, y las fuerzas de seguridad consideran al grupo completamente desarticulado.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial junto con las diligencias instruidas. Tras tomarles declaración, el Tribunal de Instancia ha decretado el ingreso en prisión para uno de los implicados, mientras que los otros dos han quedado en libertad con cargos a la espera de juicio.