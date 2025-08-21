Dos jóvenes crean vídeos de TikTok para preservar la historia de las fiestas de San Bartolo, en Valdoviño

La tradición y las nuevas tecnologías se han unido de la mano de Candela González e Inés Morado, dos jóvenes que han lanzado una iniciativa en TikTok para documentar las historias de la parroquia de San Bartolo de Lourido, en Valdoviño, coincidiendo con sus fiestas patronales.

Candela González, de la cuenta “candelaeines”, explicó que la idea surgió con el objetivo de que los recuerdos de San Bartolo quedaran " subidos a las redes". A través de dos vídeos, las jóvenes recopilan y comparten las vivencias de los mayores, algo que, según Candela, "les hace mucha ilusión".

Aunque la iniciativa nació para conservar la memoria oral de la parroquía, Candela reconoció que también es una forma de promocionar las fiestas de San Bartolo y acercar su historia a un público más amplio.

Los vídeos, que ya se han publicado, muestran el esfuerzo de estas dos amigas por dar visibilidad a las tradiciones y por honrar el pasado de su localidad, utilizando para ello una de las plataformas más populares entre los jóvenes.

FIESTA

Durante este fin de semana, sábado y domingo, San Bartolo contará con dos días de fiesta, que combinan actos religiosos, gastronomía y música.

La fiesta dará comienzo el sábado 23 con una sesión vermú amenizada por Almudena. Por la tarde, a las 18:30 horas, se oficiará una misa solemne en memoria de los difuntos de la parroquia. La jornada continuará a las 21:00 horas con una gran chorizada popular que estará acompañada por la música de Malditos Pendejos y Dj Jaygo.

El domingo 24, día grande, los actos comenzarán a las 12:30 horas con la misa solemne, que será cantada por el Coro Diapasón. Al finalizar, la sesión vermú correrá a cargo del grupo D'Vicio. Por la noche, la verbena estará a cargo de D'Vicio y el grupo Assia.

Además, durante las dos jornadas, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de hinchables gratuitos.