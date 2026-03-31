El diseñador de cuatro barcos ganadores de la Copa América, Manuel Ruiz de Elvira, ofrece una conferencia en el Campus Industrial de Ferrol

El Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acogerá el próximo miércoles, 8 de abril, a las 18:00 horas, la conferencia del ingeniero naval Manuel Ruiz de Elvira, fundador de NautaTec y diseñador sénior de cuatro veleros ganadores de la Copa América.

La ponencia, titulada "La náutica deportiva como pionera tecnológica en la ingeniería naval", forma parte del Ciclo de Conferencias 2025/2026 de la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, impulsada por la Universidade da Coruña (UDC) y Navantia.

Durante su intervención, Ruiz de Elvira repasará cómo, a lo largo del último siglo, la náutica de recreo y la competición han actuado como agentes transformadores en la adopción de tecnologías dentro del ámbito naval, así como generadores de innovación por derecho propio. También dedicará parte de su presentación a analizar los últimos barcos de la Copa América y las trayectorias profesionales que pueden llevar a formar parte de los equipos de diseño de esta prestigiosa competición.

Manuel Ruiz de Elvira (Madrid, 1963) es ingeniero naval y doctor en Ciencias y Tecnologías Navales y Oceánicas por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Ha participado en siete ediciones de la Copa América, formando parte como diseñador sénior del equipo de diseño en cuatro campañas victoriosas con dos equipos diferentes: Alinghi (2003 y 2007) y BMW Oracle Racing (2010 y 2014), dos veces como desafiante y dos como defensor.

Es socio fundador de NautaTec (1994) y de Naval Mind (2025), ambas con sede en Madrid. En el año 2000, la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE) otorgó a NautaTec el premio a la Mejor Empresa del Año.

La conferencia, organizada bajo la dirección de la profesora de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), Ana Álvarez, y del responsable de Transformación Digital e Industrial en Navantia Ría de Ferrol, Rafael Morgade, podrá seguirse de forma presencial hasta completar aforo en el Salón de Actos Concepción Arenal, y también en línea a través de la página web habilitada por la Cátedra.