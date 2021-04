El diputado autonómico Ramón Fernández "Mon" critica las actuaciones de la Xunta en la ría de Ferrol

El BNG critica a través del diputado autonómico Ramón Fernández "Mon" las actuaciones de la Xunta de Galicia en la ría de Ferrol.





Se centra en la cantidad económica ( 192.320 euros) que se anunció para mejorar el banco marisquero de As Pías y en que la administración autonómica no acude a especialistas para poder solucionar dicen "la calamitosa situación del sector" en Ferrol.









Por ello, el diputado del BNG Ramón Fernández “Mon" afirmó que “ es necesario llamar la atención sobre que a la vista de la situación de auténtico colapso productivo en la ría de Ferrol parece evidente que las actuaciones de la Consellaría no tienen ningún éxito".









En segundo lugar añadió que “una consideración para el BNG también obvia, que es que existiendo en la ría de Ferrol un sector marisquero desde hace tiempo, y contando ese sector con personas expertas, y existiendo en la ría de Ferrol una institución científica del prestigio de la Estación de Biología Marina de A Graña, es lógico es pensar que efectivamente pueda haber en Ferrol muchas personas con conocimiento y experiencia, y por lo tanto, muchas personas a tener en cuenta”.













“Mon” Fernández también expresó que “cuando de dinero público se habla, debemos tener especial cuidado en su uso. La situación calamitosa del banco marisquero de As Pías, es algo que conocemos en la comarca y padecen los y las mariscadoras de la ría de Ferrol. Pero tirar 192.320€ en una zona altamente degradada, sin producción en la actualidad, no soluciona este problema. Con ese dinero se podrían realizar arados de una superficie mucho mayor y con mejores rendimentos en la recuperación marisquera, en tanto no se hace un estudio de la situación actual, que es el realmente urgente y parece que nadie quiere acometer.”









El diputado del BNG finalizó afirmando que “el hecho que la Consellaría reincida en este tipo actuaciones, y renuncie a realizar las que legítimamente reclama el propio sector con argumentos serios y contrastados, mientras la ría agoniza, y las personas que de ella dependen se ven obligadas a abandonar el sector; describe un comportamiento casi delictivo que, en cualquier país del mundo, implicaría el cese fulminante de los responsables directos”.