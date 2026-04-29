La Diputación de A Coruña fija tarifas progresivas para su residencia de mayores de As Pontes según la renta del usuario

La Diputación de A Coruña llevará al pleno provincial de este miércoles la propuesta para definir el modelo de funcionamiento de la futura Casa de Acompañamiento a Personas Mayores (CAM) Pardo Bazán de As Pontes. Se trata de la primera de una red que también contará con centros en Ordes y Rianxo, y que combina un innovador sistema de cuidados con el compromiso de garantizar precios públicos asequibles y adaptados a la realidad económica de los usuarios.

Uno de los pilares del proyecto es su política de tarifas, que seguirá criterios de servicio público. La Diputación apuesta por situar los precios de las CAM en el entorno de la media de los centros públicos, alejándose de los valores del mercado privado —que con frecuencia superan los 3.000 euros al mes— e incorporando sistemas progresivos que tengan en cuenta los ingresos y la capacidad económica de cada persona.

En concreto, se aplicará un modelo similar al que ya utiliza la Diputación de Lugo en sus Centros de Atención al Mayor. En ese sistema, las tarifas máximas se sitúan entre los 1.750 euros para personas no dependientes y los 2.200 euros para dependientes, pero esas cantidades se reducen significativamente en función de la renta. Así, una persona con una pensión no contributiva puede llegar a pagar alrededor de 545 euros al mes, conservando recursos suficientes para sus gastos diarios.

La Diputación de A Coruña replicará ese esquema progresivo: la aportación económica de los usuarios será proporcional a su capacidad económica, garantizando que nadie quede excluido por motivos económicos y que todas las personas dispongan de un mínimo para sus gastos personales. Los precios medios serán inferiores a la media nacional y gallega, y sobre ellos se aplicarán descuentos en función de los ingresos. Cuanto menor sea la pensión, menor será el coste de la plaza residencial.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, destacó que "el carácter público de este modelo se refleja también en la política de precios, que busca ser justa, equilibrada y accesible para todas las familias". Según explicó, "no se trata solo de ofrecer un buen servicio, sino de asegurar que ese servicio esté al alcance de todas las personas".

Más allá del aspecto económico, la propuesta define un modelo de cuidados centrado en las personas, basado en la convivencia, la autonomía y el bienestar emocional. Las CAM se configuran como unidades de vida compartida organizadas en pequeños hogares, con el objetivo de favorecer las relaciones sociales con el entorno y evitar el aislamiento de las personas mayores.

En el plano organizativo, el modelo combina la especialización en la prestación del servicio con un control público exhaustivo. La gestión se realizará mediante concesión, mientras que la Diputación mantendrá un seguimiento continuo de la calidad y del funcionamiento a través de mecanismos de control administrativo y financiero.

La propuesta que se presenta este miércoles al pleno incluye también el desarrollo de un estudio de viabilidad económico-financiera y del reglamento del servicio, que concretarán definitivamente el sistema de precios y las condiciones de acceso. Con esta iniciativa, la Diputación de A Coruña avanza en la construcción de un modelo de cuidados más cercano, personalizado y socialmente justo.