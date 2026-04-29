La Diputación de A Coruña blinda las Fragas do Eume con contadores inteligentes para un turismo sostenible

La Diputación de A Coruña ha completado la instalación de un avanzado sistema de conteo de vehículos en tiempo real en los principales accesos al Parque Natural Fragas do Eume, una medida clave para garantizar un turismo sostenible y salvaguardar la rica biodiversidad de este enclave.

La actuación, que blinda el perímetro del parque con sensores de última generación, se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "Fragas do Eume", impulsado por la institución provincial. El proyecto está financiado con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), procedente de los fondos europeos NextGenerationEU.

El proyecto ha culminado con la puesta en marcha de un software de gestión avanzada en puntos estratégicos de los municipios de A Capela, Pontedeume y Monfero, lo que asegura una cobertura integral del espacio natural. Estos dispositivos proporcionarán a los gestores del parque datos exactos e inmediatos sobre el número de vehículos que acceden al recinto.

La información recopilada por este nuevo sistema de suscripción de software será una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Permitirá, entre otras cosas, prevenir situaciones de masificación durante los periodos de alta afluencia, optimizar la coordinación de los servicios públicos y de emergencias en la zona, y diseñar líneas estratégicas para un modelo turístico que dinamice la economía local sin degradar el entorno.