El centro de monitoreo ECMWF ha realizado un pronóstico del transporte previsto a medio plazo de la dirección que tomará el dióxido de azufre que expulsa el volcán Cumbre Vieja.

Según el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas podría llegar a Galicia aproximadamente el jueves 23 de septiembre. En este link se puede seguir la predicción.

