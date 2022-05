Diego Calvo se estrena en la Xunta con el reto de "intentar mejorar el legado" que deja Rueda

El nuevo vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, se ha marcado como objetivo "intentar mejorar el legado" que deja el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en las áreas de responsabilidad que asume el político de San Sarduniño, única cara nueva en el Ejecutivo autonómico.

En su estreno como miembro del Gobierno gallego, Calvo ha sido el encargado de abrir el turno de intervenciones en el acto de toma de posesión de la nueva cúpula de la Xunta, que ha tenido lugar en la mañana de este lunes en la sede del ejecutivo del Pazo de Raxoi, en Santiago.

El todavía vicepresidente del Parlamento y barón provincial del PP en A Coruña es la única novedad en el Consello de la Xunta, donde se sentarán junto a Rueda el resto de conselleiros que acompañaban al presidente saliente Alberto Núñez Feijóo.

Calvo asume la vicepresidencia segunda asociada a la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, áreas que, hasta ahora, prácticamente coinciden con las que tenía el nuevo presidente, que se lleva consigo las responsabilidades en Turismo.

MEJORA

"Mi objetivo será, presidente, intentar mejorar el legado que dejas en la Consellería de Presidencia", ha señalado el nuevo número tres de la Xunta durante un discurso en el que se ha comprometido a que "si algo no va a faltar" en su departamento "va a ser el trabajo".

Con la meta de "intentar solucionar los problemas" de los gallegos y que éstos "estén orgullosos de su gobierno", Diego Calvo asume el "reto" de formar parte del Gobierno autonómico, nuevo paso en una trayectoria política que lo ha llevado a encabezar la Diputación de A Coruña y ser vicepresidente del Parlamento autonómico.

Precisamente, Calvo ha evocado a la "gente" que lo ha acompañado en las distintas responsabilidades desempeñadas hasta la actualidad, al tiempo que ha recordado a su familia, amigos de su localidad natal San Sadurniño y "todas" las personas "que llevan compartiendo" sus "vueltas al sol".

"Soy consciente de que soy una persona con suerte. Aquí podría estar cualquier otra persona, o hay muchas personas que podrían estar desarrollando estas funciones", ha incidido el 'barón' del PP en la provincia coruñesa en sus primeras palabras como miembro del Gobierno, al que llega con el ánimo de encarar los "nuevos retos" que se le presentan.

"Si algo no va a faltar en esta consellería va a ser el trabajo. No sé si serán más aciertos o errores, espero que más aciertos; pero trabajo no va a faltar", ha aseverado Calvo.