Denuncian que Renfe continua manteniendo el servicio de Feve “olvidado y con dejadez”

El colectivo “Pola defensa do ferrocarril Ferrol-Ribadeo” acusa a Renfe de continuar manteniendo el servicio de Feve “olvidado y con dejadez”, con la intención de “expulsar a los usuarios de los servicios”.

A través de un comunicado, aseguran que durante este verano se volvieron a sufrir “en varias ocasiones supresiones de varios servicios y diariamente

se producen retrasos por la falta del debido mantenimiento del material rodante”, incidiendo en que las intenciones de Renfe de vender unidades de ancho métrico a Magadascar los deja “atónicos” cuando no es capaz de prestar los servicios por falta de material y pretende ahora vender algunos trenes “utilizando como excusa el contrato de compra de unidades que tiene en marcha puesto, que solo son cinco las que podrán prestar servicio en zonas sin electrificar, como Galicia, de un parque de más de cuarenta diésel.

También critican que a la zona de A Mariña de Lugo se asignaran durante el verano unidades de 30 asientos, cuando en dicha comarca en verano la demandas de plazas es siempre muy superior, dejando para la línea Ferrol-Ortigueira los trenes de 80 plazas, en donde con las de 30 “serían más que suficientes”.

Reseñan al mismo tiempo que el transporte alternativo por carretera, en buses o taxis, se ha prestado con recogidas de usuarios “con más de una hora de retraso en servicios que se reconocían suprimidos el día anterior”.

SIN INTERVENTOR

Denuncian desde el colectivo “Pola defensa do ferrocarril Ferrol-Ribadeo” que se continua sin interventor en los trenes regionales, por lo que “no tenemos donde recoger los billetes, no tenemos quien nos informe, ayude, y el tren tiene que detenerse en todas las paradas, haya gente o no para subirse o bajarse”.

Por todo ello, desde este colectivo reclaman que se acometan las reformas necesarias en todas la unidades para garantizar su operatividad, mejorar el sistema de adquisición de recambios, impedir la venta de unidades de ancho métrico, ademá de que la base de mantenimiento de Ferrol sea dotada de turno de noche, para que puedan ser reparadas las unidades que averían por el día, así como dotar de los servicios de interventor en todas las líneas.