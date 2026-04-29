Denuncian “acoso y ritmos inhumanos” en la empresa Os Ventos, de ayuda a domicilio en varias localidades de Ferrolterra

El sindicato CIG lanzó esta mañana una dura advertencia sobre la situación que atraviesa la plantilla de la empresa Os Ventos Innovación en Servizos, adjudicataria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en varios ayuntamientos de la comarca de Ferrol. En una rueda de prensa celebrada en su sede local, las delegadas del sindicato nacionalista denunciaron un “clima de acoso” contra las representantes de las trabajadoras, retrasos reiterados en el pago de salarios, jornadas que superan las nueve horas diarias sin los descansos legalmente establecidos y una organización del trabajo que calificaron de “caótica”.

Beatriz Fernández, secretaria de la Federación de Servizos de la CIG en Ferrol, leyó un comunicado en nombre de las trabajadoras de los centros de Neda, Cariño, Fene. “Os Ventos prioriza el beneficio económico por encima de las condiciones laborales y de la calidad asistencial”, afirmó Fernández, quien acusó a la dirección de “precarizar deliberadamente el trabajo” mediante recortes continuos en los tiempos de atención, falta de cobertura de vacaciones y una organización que obliga a las auxiliares a asumir ritmos “absolutamente inaceptables”.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

La portavoz reveló que la CIG llevó los hechos ante la autoridad laboral y que la resolución de la Inspección de Trabajo no solo confirmó las irregularidades, sino que obligó a la empresa a rectificar de inmediato. “Evidencia la falta de respeto por las condiciones laborales y por la legislación vigente”, remarcó. Sin embargo, las denuncias no han frenado lo que el sindicato describe como un “clima de acoso y represalias” hacia las delegadas sindicales, a quienes se intenta “silenciar” con obstáculos al ejercicio de la representación legal y actitudes que las propias afectadas calificaron de “intimidatorias”. “A la empresa le pedimos que se siente a hablar y que deje de pagar mal todos los meses. Paga tarde, mal y arrastro”, resumió una de las delegadas presentes.

Las portavoces sindicales estimaron que la plantilla de Os Ventos en los ayuntamientos citados ronda las 200 trabajadoras, muchas de ellas de baja por problemas musculoesqueléticos o por estrés psicológico. “Vemos whatsapps y correos que rozan el acoso; hay mensajes del gerente que son constitutivos de delito”, denunció una de las auxiliares, quien relató que los cuadrantes de trabajo se modifican sobre la marcha, a veces el mismo día, y que las empleadas se ven obligadas a sumar tres o cuatro servicios extra sin previo aviso. “No tenemos las doce horas de descanso entre jornada y jornada. Es normal que al final recaigas en una baja”, añadió.

Otro de los puntos críticos señalados es la inexistencia de tiempos reales para los desplazamientos entre domicilios, lo que, según el sindicato, obliga a las trabajadoras a poner recursos propios para cumplir con los servicios asignados. “Hoy tenemos que echar mano de nuestros bolsillos para ir a trabajar. Si cobro el día 5 y el mes siguiente me van a pagar el 8 o el 9, en esos cuatro días tengo que coger el dinero de mi marido para poder pagar el coche y no dejar a los usuarios tirados”, ilustró una de las afectadas.

SIMILITUD EN LOS TRES AYUNTAMIENTOS

La comparecencia sirvió para dibujar un patrón que se repite que, según la CIG, se repite en todos los ayuntamientos donde opera la empresa. “El responsable de la compañía nunca aparece; mandan a otras personas que no tienen capacidad para solucionar los problemas. Así es imposible”, criticaron las delegadas, que aseguraron que en las reuniones oficiales la empresa envía a coordinadoras que ni siquiera conocen a las representantes legales de la plantilla. “La inspectora dijo que no es normal; tiene que haber una persona responsable. Por eso sancionaron a la empresa, y duramente”, recordó Fernández en alusión a la actuación registrada en Miño, cuya presión sindical y vecinal forzó la rescisión del contrato.

Las sindicalistas advirtieron de que la degradación de las condiciones laborales se traduce directamente en una atención “deshumanizada” para los usuarios, muchos de ellos personas mayores con dependencia severa.

“Las familias están cansadas, pero tienen miedo a quejarse porque temen que les quiten el servicio. Apoyan en privado, pero no se atreven a salir a la calle”, explicaron. En ese sentido, confirmaron que reclamarán reuniones urgentes con los ayuntamientos de Cariño —donde llevan quince días sin respuesta— y de Fene y Neda, sin descartar movilizaciones.

“Si la empresa no nos sienta, movilizaremos. Este es el primer paso”, concluyeron las representantes de CIG, que se ha comprometido a mantener la “presión sindical” hasta que Os Ventos “cumpla estrictamente con las obligaciones legales”.