La delegación ferrolana de la SGHN cumple 40 años

El día 13 de enero se hacen 40 años de la reunión pública convocada en Ferrol, en la Sociedad Deportiva Galiano de Canido, para presentar la Sociedad Galega de Historia Natural al público ferrolano. Aquel día de 1979 se presentaba un colectivo que, nacido como Grupo Ornitológico

Gallego en la Compostela de 1973, se extendía por Galicia para conocer y divulgar el patrimonio natural. Se modificarían los estatutos para posteriormente organizarse en delegaciones y secciones temáticas. La de Ferrol fue la primera delegación, constituida aquel mismo año. Dicen que no ha sido fácil mantener una trayectoria que no fue fácil para la delegación ferrolana ni para el medioambiente gallego. Algunos temas como los fuegos, la pérdida de biodiversidad siguen vigentes conjuntamente con otras amenazas medioambientales como el cambio climático, la contaminación de los plásticos, etc...

A pesar de este escenario el entusiasmo y la dedicación de centenares de personas consiguieron logros como crear un ambiente favorable para la protección y divulgación medioambientales o para la creación de infraestructuras como el Museo de Historia Natural.