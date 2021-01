El PP critica la situación de los Servicios Sociales de Ferrol que afirma "están completamente desbordados"

La concejala del Grupo Popular, Rosa Martínez Beceiro, lamenta la despreocupación y desinterés del gobierno de Ángel Mato por la situación en la que se encuentra el área de los Servicios Sociales.

“Están sobrecargados debido a la falta de personal, ya que no se están cubriendo las bajas por enfermedad, y ante el elevado incremento del número de usuarios que se ha multiplicado por 10 debido a la pandemia”, afirma Martínez Beceiro, y debido a eso "no pueden prestar adecuadamente la atención demandada. No puede ser que un vecino tarde más de un mes en tener cita con los Servicios Sociales o que alguna Unidad Básica de Trabajo Social, como la de Caranza, haya estado cerrada porque todos los trabajadores estaban de baja y no había personal para sustituirlos”, advirtió la popular.

También recuerdan que en estos momentos hay bajas de trabajadores sociales de las unidades básicas, de profesionales que atienden las solicitudes de dependencia, de psicólogos que atienden a la infancia… A esto se suma que están suspendidas las comisiones de valoración para poder dar de alta a usuarios de determinados recursos (Xantar na casa, teleasistencia, dependencia…). Instan al gobierno local a cubrir las bajas y cumplir con el compromiso adquirido con los portavoces municipales en abril del 2020 de reforzar el personal de los Servicios Sociales. “Mato se olvida que el concello tiene la obligación de cubrir también las bajas de los trabajadores contratados a través del Plan Concertado de la Xunta, de nueve profesionales siete están de baja” así no se puede trabajar en una de las áreas más importantes y sensibles del concello.

El PP local informa que "No podemos permitir que por falta de personal los ferrolanos y ferrolanas en situación de vulnerabilidad sufran importantes retrasos en la tramitación de subsidios y ayudas fundamentales como la RISGA, el salario vital, la tarjeta monedero o las ayudas de emergencia, que como dice su nombre deben ser distribuidas con carácter inmediato. Mato es el único responsable de esta situación de sobrecarga que sufren los trabajadores del área de Servicios Sociales, debe hacer frente inmediatamente a esta situación con la contratación del personal necesario y no realizar simples parches. La atención a las personas en situación de vulnerabilidad está por encima de todo y se merecen por parte de este gobierno una atención seria e inmediata que dé respuesta a sus necesidades”, concluyó la concejala Rosa Martínez.