El PP critica que en Ferrol el número del licencias ha caído un 8%

El concejal del Grupo Popular ferrolano, Alejandro Padilla, lamentó que el gobierno sobrepasado y minoritario de Ángel Mato siga demostrando su falta de gestión frenando inversiones urbanísticas, de rehabilitación y mejora de accesibilidad para los ferrolanos y ferrolanas. “No puede ser que en el año 2021 el Concello de Ferrol tenga esta excesiva burocracia que lo único que provoca es una lentitud injustificada y problemas a los vecinos” afirmó.

A pesar de que la administración local cuenta con una sede electrónica, sólo se pueden tramitar determinadas licencias o cursar algunas solicitudes limitando a los vecinos a la realización de trámites on line ya que el concello todavía sigue cerrado. “Para Mato las nuevas tecnologías siguen siendo el VHS y el MS-DOS, por eso disponemos de una sede electrónica anticuada, en la que no se pueden realizar todos los trámites que sí se pueden hacer en otros concellos”, criticaron desde el PP.

Consideran además que "el gobierno está sobrepasado, no es que esté ausente de los grandes temas de ciudad, sino que no es capaz de gestionar el día a día de los servicios provocando su saturación como en el caso del área de Urbanismo. Ángel Mato además de dar discursos sobre la situación de Ferrol debería emprender las reformas necesarias para que los vecinos puedan rehabilitar sus viviendas, no puede ser que se tarde una media de 15 meses en conceder una licencia, cinco meses más que durante los mandatos anteriores”. Ante esta situación, desde el grupo mayoritario de la oposición consideran que es normal que los vecinos opten por otros municipios para proyectos urbanísticos donde hay agilidad administrativa y los plazos de concesión de licencias son menores.

Padilla Rodríguez afirmó que la capacidad de los gobiernos se demuestra con cifras y Mato vuelve a demostrar que no está a la altura: desde julio del 2019 hasta la actualidad el número de licencias concedidas descendió un 8% mientras el tiempo en concederlas aumentó un 43%. A esto hay que sumarle que los populares critican que llevan tres años sin unos presupuestos municipales y sin regularizar ningún servicio.

Además, el Concello de Ferrol sigue sin atención presencial, obligando a los ferrolanos a pedir cita previa, lo que está provocando importantes retrasos en la tramitación administrativa. Un retraso que también afecta a proyectos fundamentales como la licencia urbanística para el taller de sub-bloques de Navantia, tal y como denuncian "una licencia de la que nada sabemos a pesar de la importancia de este proyecto para la generación de empleo y consecución de carga de trabajo para el naval".

Padilla Rodríguez recordó que durante el mandato 2011-2015 se puso en marcha la licencia express, que se mantiene en la actualidad, con el objetivo de agilizar la concesión definitiva de licencias. Una iniciativa a la que se podrían sumar otras que redunden en la calidad del servicio como aumentar la tramitación on line para ahorrar tiempo a los vecinos y que puedan hacer las gestiones desde casa sin tener que desplazarse al concello. “Crear una Ventanilla Única Municipal que concentre toda la información necesaria en relación con determinadas cuestiones de competencia municipal y habilitar una app del concello para consultar información sobre servicios municipales y avisos, acceder a noticias de interés y realizar trámites on-line” son algunas de las propuestas del PP.

Desde el PP demandan que " Queremos un concello del siglo XXI, adaptado a las nuevas tecnologías, cercano al vecino, que solucione sus problemas y no le ponga trabas como ahora. Por eso, “instamos al gobierno de Mato, ya que no lo hizo al principio de su mandato, a centrarse en el presente y futuro, adoptando medidas efectivas para poder agilizar los trámites y ocasionar los menores problemas a los vecinos”, concluyó el concejal Alejandro Padilla.