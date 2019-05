En Cope Ferrol regalamos en el "Usted Dirá" de hoy dos entradas dobles para ver a Javier Gutiérrez en el Jofre

En COPE FERROL tenemos dos entradas dobles para asistir a la obra de teatro que protagonizará Javier Gutiérrez mañana sábado en el teatro Jofre de Ferrol.

Para conseguirlas, las dos primeras personas que respondan correctamente a las preguntas que formularemos en el espacio de "USTED DIRÁ" a partir de las 13.20 horas, se llevarán una de las dos invitaciones dobles que tenemos para vosotros.

Sólo tenéis que estar atentos a la entrevista de Javier Gutiérrez que hoy emitiremos a partir de las 13.05 en el "MEDIODÍA COPE FERROL" en nuestra frecuencia habitual, en el 97.9 de FM, y llamarnos en directo al teléfono 981 33 31 05.

Y es que apenas quedan localidades para poder asisitir a la obra que protagonizará el sábado en el Teatro Jofre

( 20.30 horas) uno de nuestros ferrolanos más insignes, Javier Gutiérrez.

El actor llega a las tablas ferrolanas con la obra "¿ Quién es el Sr. Schmitt?" acompañado por la actriz Cristina Castaño bajo la dirección del también actor y director Sergio Peris Mencheta.

SINOPSIS DE LA OBRA



El señor y la señora Carnero cenan tranquilamente en su casa, cuando de pronto suena el teléfono. Pero los Carnero no tienen teléfono. El misterioso interlocutor insiste en hablar con un tal señor Schmitt…

Y lo que es más extraño aún, los Carnero descubren que están encerrados en el interior de una casa que no parece su casa: los cuadros han cambiado, los libros no son sus libros, la ropa de sus armarios no les pertenece…

El pánico se apodera de todo, La pesadilla no ha hecho más que comenzar.¿Son acaso el señor y la señora Carnero, sin saberlo, el señor y la señora Schmitt? ¿Quién está loco? ¿Quién está en posesión de la verdad?

¿Él? ¿Ella? ¿Los «otros»? ¿El espectador? ¿Quién es el señor Schmitt?