Consenso en el Parlamento de Galicia para pedir al Gobierno la implantación del astillero 4.0 en Ferrol

Todos los grupos con representación en el Parlamento de Galicia --PPdeG, En Marea, PSdeG y BNG-- han votado este martes a favor de apoyar a la Xunta en su petición al Gobierno de España de una "respuesta inmediata" a la propuesta consensuada para la implantación del astillero 4.0 en Ferrol, vinculado al programa de construcción de cinco fragatas F110, "que supondrá la generación de un número relevante de empleos y situará a Navantia en la vanguardia tecnológica del sector naval".

El diputado del Partido Popular Miguel Tellado, impulsor de esta proposición no de ley, ha lamentado que el Gobierno del PSOE haya "dejado en el cajón durante 10 meses" el proyecto de las fragatas de Navantia y "aprovechase para sacar rédito político" firmándolo este mes de abril, antes de las elecciones generales. "Creemos que el Gobierno debe dejar de ver al naval como una fuente de propaganda electoral", ha destacado.

Vista general de Navantia Ferrol

Asimismo, ha asegurado que esta construcción supondrá una carga de trabajo para casi 7.000 personas durante 10 años, por lo que ha pedido una inversión de 400 millones de euros para implantar el astillero 4.0 en Ferrol, "para modernizar y traer al siglo XXI unas infraestructuras que ya fueron pioneras en el siglo XVIII".

En este sentido, la diputada del BNG Noa Presas Bergantiños, a pesar de que votó a favor de esta proposición no de ley, ha criticado que el PPdeG "saque pecho" de que se lleven a cabo las fragatas F110 en Ferrol "a pesar de que habrá entre dos y tres años de incertidumbre donde incluso puede haber despidos".

DINAMIZACIÓN

Por su parte, el PSdeG, a través del diputado José Manuel Pérez Seco, ha insistido en que el contrato de Navantia "dinamizará la comarca de Ferrol" y ha criticado que el PPdeG "estuviese callado" mientras gobernaba en Madrid Mariano Rajoy, "y tras la moción de censura reclama lo que no hizo en siete años".

"En 2018 sí había 250 millones de Industria para financiar Navantia, pero no significa que el contrato pudiese firmarse. No estaba hecho el programa tecnológico y no estaban elegidos el tipo de misiles que iban a llevar las fragatas", ha explicado.

Para En Marea, esta propuesta no de ley del PP es "pequeña". "Hay que pedir lo que piden, pero es poco", ha dicho el diputado Francisco Casal Vidal.