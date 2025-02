Consellería do Mar y las cofradías de la ría de Ferrol se reúnen para buscar soluciones a la baja productividad de estas aguas

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro en la Consellería do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido en la mañana de este martes con integrantes de las cofradías de Ferrol, Barallobre (Fene) y Mugardos (A Coruña), para abordar la baja producción marisquera de la ría de Ferrol.

El encuentro se ha prolongado durante más de tres horas en el edifico administrativo de la Xunta en la plaza de España y según ha trasladado a Europa Press el patrón mayor de la Cofradía Santiago Apóstol, Jorge López, “nos vamos para casa con una sensación no sé si la palabra defraudados es la correcta, pero casi al 90%”, ya que, a su modo de ver, “si no se busca otro tipo de soluciones o alternativas al sector, pues desaparecemos”.

El responsable del pósito fenés ha detallado que en este encuentro también han participado técnicos de la Consellería do Mar, en la que los profesionales les han comunicado la disminución de profesionales en las tres cofradías, ya que “ahora mismo tenemos entra las dos cofradías, a flote, cerca de 30 personas solamente trabajando y a pie, entre las tres, estamos entre 40 y 50”.

Según López la situación “es límite, el banco de As Pías lleva mucho tiempo sin poderse trabajar en él y cuando acudimos a él no recolectamos nada”, y en el caso de “las zonas libres estamos cogiendo entre tres y cuatro kilogramos de almeja de media, cuando no hace mucho teníamos hasta veinte”, reclamando por ello “una alternativa para que los socios no tengan que abandonar el sector”.

POSIBLES SOLUCIONES

Es por ello que en este encuentro, según López, “se puso voluntad, pero a día de hoy alternativas casi no hay”, detallando que entre los asuntos planteados surgieron una posible “parada biológica, que son ayudas a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), en la cual la situación para que podamos optar los mariscadores de ambas cofradías es muy complicada”, además de otras soluciones alternativas, “como es el estudio integral que iniciamos en la ría de Ferrol, un poco para buscar una solución a largo plazo”, a través de Redemar (Red entre el sector pesquero y organismos científicos en Galicia), además de “buscar un poco alternativas por baja producción o por escasa producción a través del Instituto Social de la Marina (ISM)”.

El patrón mayor de la Cofradía de Barallobre ha detallado que en el caso de este pósito, en los últimos tiempos “carnés a pie se han perdido casi diez, el marisqueo a flote lo han abandonado muchos, y los barcos se están casi regalando a día de hoy, no los quiere comprar nadie”, todo ello debido a que “en el sector no ven la capacidad de llevarse un salario mínimo para casa, y ante eso están abandonando”.

Por último, Jorge López también ha detallado que en el caso del banco de As Pías, “también intentamos buscar una alternativa a los arados que se estaban haciendo”, que se estaban realizando a través de unas mangueras, ya que “entendíamos que podían ser efectivos en otras rías, pero no la nuestra”, y que por ello “hemos decidido hacerlo con unos arados que al mismo tiempo sirven para mover el sustrato en profundidades, más grandes y abriendo unos surcos mayores, y hacer tres tramos distintos, para ver las distintas posibilidades, a ver cómo evolucionan”, ha sentenciado.