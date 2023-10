Concentración en Ferrol de las auxiliares de Endesa en As Pontes para reclamar una transición justa

Cerca de un centenar de trabajadores de las empresas auxiliares de la central térmica de Endesa en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) se han concentrado en la mañana de este miércoles, 11 de octubre, ante el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol, para asegurar que “lo que se está produciendo no es una transición justa”, según ha manifestado uno de los operarios, Celso Barro.

Así, ha trasladado que las compañías tiene contrato “hasta el próximo 30 de noviembre” y que de esta manera “de transición justa tenemos muy poco, ya que sí que queda gente atrás, no lo es”, detallando que “los primeros en quedar atrás, somos las compañías auxiliares, y no tenemos más nada, no tenemos ninguna solución”.

El operario ha detallado que “se habla de cursos, se habla de desmantelamiento, pero a día de hoy no tenemos nada serio encima de la mesa, ya que nos hablan de unos cursos, pero nos dicen que para acceder a esos cursos lo primero que tenemos que hacer es estar en el paro”.

A día de hoy en estas instalaciones continúan algo más de cien operarios de auxiliares.

SUSPENSIÓN DE REUNIÓN

Celso Barro ha detallado que se han concentrado en Ferrol, ante el edificio de la Xunta, porque “para hoy había concretada una reunión en donde estaban todas las partes que tenían que aportar soluciones a nuestro problema”, como son Instituto de Transición Justa, Xunta, Ayuntamiento de As Pontes, Endesa y sindicatos, “pero se desconvocó y no sabemos muy bien el motivo y tampoco nos aportan una solución a cuando se convocaría de nuevo esa reunión”.

Por último, este operario, ha detallado que en la planta están realizando “algunos trabajos residuales, tanto de producción como de mantenimiento pero ya orientados a un posible desmantelamiento, o sea, a un cierre” y que estos trabajadores piden “una transición justa, real y que nos tengan ocupados hasta que todos estos proyectos que andan por ahí en el aire, que dicen que van a venir, que no vemos tampoco claridad en ellos, ni como van a hacer los desmantelamientos”, ya que “entendemos que si ahora mismo nos vamos al paro, ya no tenemos solución, porque cada uno tendrá que buscar la vida por la su parte”.