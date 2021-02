El comité de Navantia pide “no colaborar” en la elaboración de las cajas reductoras para las corbetas saudís

El comité de empresa de Navantia Ferrol ha realizado un llamamiento al personal de la Fábrica de turbinas, cuyas instalaciones están dentro del astillero, tanto propio como de la industria auxiliar, “a no colaborar en las tareas propias de las cajas reductoras” destinadas a las corbetas para Arabia Saudí que la empresa naval publica materializa en los astilleros de la Bahía de Cádiz.

Así lo han trasladado a través de un comunicado, justificado esta medida ante la “actual situación que está atravesando la Fábrica de turbinas” y ante “la falta de definir un Plan industrial que garantice las inversiones precisas para la modernización de máquinas” y “la ausencia de incorporaciones que rejuvenezcan una plantilla dezmada y envejecida”.

Aseguran además que aguardan que estas medidas “no colaborativas” hagan que la actual dirección “reflexione sobre su falta de propuestas y su falta de diálogo en los diferentes frentes que tiene abiertos en la actualidad”.

REUNIÓN CON LA PRESIDENTA

En otro orden de asuntos, uno de los sindicatos que conforman el comité de empresa de Navantia Ferrol, Movemento Alternativo Sindical (MAS), ha catalogado el primer encuentro con la nueva presidenta de la empresa, Belén Gualda, celebrado de manera telemática el pasado martes, 2 de febrero, de “totalmente decepcionante, muy lejos de la realidad que vivimos en este astillero”.

Así, han afeado que la máxima responsable de la empresa de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no acudiera en persona, “para conocer de primera mano las instalaciones, los productos y el funcionamiento de las distintas factorías, máximo cuando ya había visitado el centro de Cartagena (Murcia).

También han mostrado su rechazo a que la presidenta les trasladara que “las únicas inversiones que se van a acometer en la ría de Ferrol

son las correspondientes al taller de subbloques” pero que no está contemplado “ni el dique cubierto, ni inversiones para Carenas, ni para Turbinas y ni siquiera para el astillero de Fene”.

Los trabajadores aseguran que según el Plan estratégico que firmaron en su día dichas mejoras son “imprescindibles para hacer viable” este astillero, al mismo tiempo que han criticado que Gualda “nos aclara que no tenemos derecho a quejarnos, ya que según ella tenemos el proyecto más ambicioso de Navantia --en alusión a las fragatas F-110-- y la digitalización de los programas de la compañía”.

NUEVAS INCORPORACIONES

En cuanto a las nuevas incorporaciones de trabajadores, desde MAS aseguran que “a la altura en la que estamos no tiene justificación que no esté terminado el proceso del 2019” y que Gualda les ha trasladado que “iba a poner todo su empeño para que se diera la entrada de compañeros”, incidiendo desde el sindicato que “le va a hacer falta algo más que empeño para lidiar con el departamento de RRHH, incapaz de finalizar ningún proceso, como el de operarios y empleados junior en el cual, desde el pasado 19 de diciembre que terminó el plazo de reclamaciones, no han sido capaces de atender una treintena de reclamaciones y publicar las listas definitivas”.

Por último, reseñan que “necesitamos las inversiones comprometidas y las nuevas incorporaciones, ya que de lo contrario será una lenta agonía hasta nuestra desaparición”.

EMPRESA

Por otra parte, fuentes de Navantia han detallado que en el encuentro de la presidenta con el comité de empresa reafirmó su compromiso con todas las líneas de negocio de la compañía.

Además, destacó que, en el caso de turbinas, que tiene carga de trabajo, se están explorando nuevos negocios que ofrecen un alto potencial, principalmente en el sector de las energías renovables, ámbitos que están recogidos en el Plan estratégico de la compañía.

La presidenta escuchó lo que le transmitieron los representantes de los trabajadores, reafirmó su apuesta por el Plan estratégico y con el plan de empleo. En lo relativo a las incorporaciones se remitió a una reunión específica.