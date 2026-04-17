El comité de Navantia Ferrol advierte contra las “listas negras” en la industria auxiliar

Parte de la plantilla de Navantia Ferrol y de su industria auxiliar se ha concentrado en la mañana de este viernes a las puertas del astillero, en un acto de apoyo explícito a los trabajadores de las compañías de la bahía de Cádiz que mantienen desde hace más de diez días un encierro en lo alto de una grúa para denunciar la existencia de supuestas "listas negras".

La asamblea, que se prolongó durante aproximadamente treinta minutos, sirvió para lanzar una advertencia firme a la dirección de la compañía naval pública de cara a la inminente negociación del convenio colectivo del sector siderúrgico.

El presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Carlos Díaz (MAS), fue el encargado de trasladar el posicionamiento. Arrancó su intervención enmarcando la protesta en la solidaridad con los dos operarios que permanecen "encaramados" en las instalaciones gaditanas.

"Estamos aquí para mostrar nuestro apoyo a unos compañeros con unas reivindicaciones que entendemos justas”. Así, detalló que en una empresa, “y menos en una empresa pública como esta”, no se puede vetar el derecho al trabajo a nadie simplemente por pensar distinto, por ser más o menos reivindicativo, por su ideología o por su actividad sindical”, declaró Díaz.

EN EL PASADO

El líder sindical recordó que el astillero ferrolano ya vivió en el pasado situaciones similares con "listas negras" que, según afirmó, lograron ser derrotadas gracias a la unidad de la plantilla. En este sentido, Díaz subrayó que la protesta de Cádiz debe servir como "un aviso a navegantes" de cara al nuevo ciclo de diálogo social que se abre en el sector. "Se está iniciando una negociación de convenios siderúrgicos y no vamos a tolerar que se castigue, que se boicotee o que se impida el derecho al trabajo a ningún compañero simplemente por defender sus derechos", advirtió con contundencia.

La concentración, más allá del gesto de apoyo, tuvo un marcado carácter reivindicativo hacia los "actores principales" con capacidad de decisión en el conflicto andaluz.

Carlos Díaz instó a la dirección de Navantia y a las empresas contratistas a "aplicar el sentido común" para desbloquear una situación que calificó de insostenible.

"No se puede perpetuar la protesta. No podemos tener a dos personas encaramadas en una grúa y hay que apelar a la responsabilidad y dar una salida justa para que estos compañeros puedan seguir trabajando en las instalaciones de Navantia y en los polígonos industriales de la Bahía", reclamó.

El mensaje desde Ferrol concluyó con un claro matiz disuasorio para la dirección de la empresa pública. Díaz dejó claro que la plantilla gallega no permitirá que estas prácticas se extiendan a otros centros de trabajo de la compañía.

"Dejar claro que no vamos a aceptar que esto se contagie a otros centros de Navantia. Eso ya ocurrió, son actitudes más propias de siglos pasados que de los años que estamos hoy", zanjó el presidente del comité, quien aseguró que cualquier síntoma de represión contra la industria auxiliar en Ferrol encontrará una respuesta colectiva: "Si se detecta algún tipo de represión contra algún compañero de la industria auxiliar, desde luego nos van a tener a todos y a todas enfrente".