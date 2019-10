El comité de empresa de Navantia Ferrol exige a la dirección “transparencia” en la nuevas incorporaciones

El comité de empresa de Navantia Ferrol le ha pedido a la dirección de la empresa naval pública “transparencia” en el proceso de nuevas incorporaciones, y que acumula un importante retraso con respecto a lo inicialmente previsto.

Así, a través de un comunicado, la parte social asegura que ya hizo constar a la empresa que “la externalización de parte del proceso de selección no era del nuestro agrado” y que “la herramienta de inscripción a través de la web contenía demasiados errores para un proceso de estas características”.

También se critica que “un mes después del cierre de inscripciones en las diferentes profesiones, tanto de operarios como de empleados y técnicos superiores, carecemos de listados provisionales de aspirantes” y que además “debe de haber listas de admitidos y no admitidos, con las razones de la exclusión, tal y y como esta firmado, lo que la dirección quiere incumplir”, además de ofrecer “un plazo razonable para las posibles alegaciones”.

MÁS DE 3.300 SOLICITUDES

Desde el comité de empresa aseguran que “no existe razón para oponerse a nuestra petición, toda vez que las únicas cifras que nos ofrece la empresa son 3.366 solicitudes efectuadas y solamente 755 candidatos admitidos”, lo que le ha valido a los representantes de los trabajadores para asegurar que estas cifras son “una demostración obvia de que al proceso no funcionó”.

En el caso de los técnicos superiores, se pretende dar validez al “meeting day” celebrado esta primavera, asegurando que la dirección “pretende que aquellos aspirantes que ya acudieran a esta cita no tengan que ser valorados para estas plazas, asumiendo cómo válida la puntuación obtenida entonces”.

Desde el comité se asegura que “aquel meeting day se celebró con el objetivo de dar a conocer la empresa entre todas aquellas personas que cursaban estudios universitarios relacionados con ella, dada la dificultad de cubrir las plazas de becarios publicadas por Navantia”, pero que “al no ser este un proceso de selección, no contó con la participación de este comité, por lo que no lo podemos avalar”.

MÁXIMAS GARANTIAS

Por último, desde el comité de empresa del astillero de Ferrol se incide en que “como corresponde a una empresa publica, debe ser garantizadora de la transparencia e igualdad en este proceso” y que la situación a la que se ha llegado los consideran como “líneas rojas en este proceso”, exigiendo por ello a la dirección que “deje de retrasar la tan necesaria incorporación de los más de 200 compañeros” y que “este es el primero de los cuatro procesos de incorporaciones derivado del Plan Industrial y que debe de ser el modelo para la convocatoria de las plazas restantes”.

Inciden en que sus exigencias “no van más allá del cumplimiento del documento firmado en Madrid, que fijaba las mismas condiciones de acceso en todos los centros, así como la participación de los distintos comités de empresa en los procesos de selección”.