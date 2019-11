El comité de empresa de Ferrovial pone en duda la adjudicación del servicio de limpieza en el CHUF

El presidente del comité de empresa de la compañía Ferrovial Servicios S.A., concesionaria del servicio de limpieza en los hospitales del Área Sanitaria de Ferrol, Marcos del Río (CIG), ha asegurado que esta sociedad ha vuelto a ser “adjudicataria de la limpieza con una oferta económica que imposibilita cumplir con los pliegos y con los salarios del personal”.

Ante esta situación, desde la CIG han impugnado el contrato, que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, ya que según la central nacionalista “el concurso imposibilita hacer frente a los deberes económicos con el personal”, y tal como ha asegurado del Río en rueda de prensa en el mediodía de este miércoles, en donde ha abundado que "dada la trayectoria de incumplimientos y recortes de Ferrovial, resulta obvio deducir que la empresa no va a cumplir con las condiciones de los pliegos, ya que es imposible, los números no dan”.

Así, la cuantía establecida en los pliegos es de 10.943.838,71 euros, a repartir en tres años, y la oferta presentada por Ferrovial, suma 11.033.478,04 euros en gastos de personal, a la que la empresa tendría que sumar los gastos de material, estimados en 700.000 euros. "No hay que estudiar matemáticas para darse cuenta de que con esta diferencia, o bien la empresa no va a comprar material o bien no va a contratar el personal que exigen los pliegos".

FORMACIÓN

El representante de los trabajadores también ha trasladado que la oferta de Ferrovial propone “130 horas de formación por trabajador a mayores de lo exigido, lo que sumaría 160 horas de formación por trabajador al año, y supondría un 10% de la jornada anual por cada uno de los empleados”, pero ello le ha valido para asegurar que “la experiencia nos permite asegurar que Ferrovial no va a hacer la formación por la que fue puntuada, ya que a día de hoy aun nos debe miles de horas de formación de la última adjudicación”.

Del Río ha reseñado que a todo lo anterior hay que añadirle que los metros cuadrados extra sin cargo a limpiar ofertados por Ferrovial, por los cuales llevó la mejor puntuación, “se eleva hasta los 250.000 m2, cuando el promedio de las otras empresas está en los 80.000-90.000 m2”. “Este será también otro punto que no va a hacer Ferrovial, que lleva muchos años incumpliendo las aportaciones técnicas”, además de reseñar que “Ferrovial también añadió el 50% de frecuencias, el máximo posible, es decir, donde otra empresa ofertó limpiar dos veces al día el mismo sitio, Ferrovial ofreció hacerlo tres veces”.

SERVICIOS GENERALES

El presidente del comité de empresa ha criticado que desde Servicios Xerais de la Estructura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Ferrol, el órgano que debería velar por el cumplimiento de las condiciones de los pliegos, “le consiente a Ferrovial estos incumplimientos y muchos más, de manera sistemática. Por eso la empresa se permite el lujo de hacer este tipo de ofertas frívolas para volver a ganar el contrato” y que por ello esta empresa lleva 16 años prestando la limpieza” del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) y “se le dé la máxima puntuación por ofertas ficticias cuando a otras empresas se les penaliza a la hora de puntuar, precisamente por presentar ofertas en coherencia con los pliegos de condiciones".

Marcos del Río ha abundado en que Servicios Xerais tiene capacidad para modificar los pliegos, “como así lo hizo en ocasiones”, y ha criticado que “este departamento da siempre a Ferrovial la máxima puntuación en los aportes técnicos, mientras consiente que incumpla las condiciones sin ninguna consecuencia e incluso hizo modificaciones en los pliegos que le vinieron como sortija al dedo a la empresa para poder despedir o precarizar condiciones”.